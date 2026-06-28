iPhoneには毎日たくさんの通知が届きます。その中で、複数のアプリの通知がまとまって届くことはありませんか？ これは「時間指定要約」という機能によるものです。その役割と使い方をご紹介します。

通知をまとめて届ける「時間指定要約」

アプリの通知は大事な情報を見落とさないための機能ですが、数が増えすぎると本当に重要な情報が埋もれてしまい、本末転倒です。かといって、最重要な通知以外を全部オフにするわけにもいきません。

その解決策として搭載されたのが「時間指定要約」です。最重要ではないけれどチェックしておきたいアプリの通知を1日数回、指定した時間にまとめて届けてくれる機能です。

  • ロック画面の「要約」にまとめて届く通知。タップすると要約に含まれる個別の通知が開きます。情報更新やクーポンなど、緊急性は低いが知っておきたいアプリの情報を時間指定要約にすると便利です

    ロック画面の「要約」にまとめて届く通知。タップすると要約に含まれる個別の通知が開きます。情報更新やクーポンなど、緊急性は低いが知っておきたいアプリの情報を時間指定要約にすると便利です

メッセージやLINEなどのすぐに知らせてほしい「即時通知」と、後でまとめて確認すればいい「時間指定要約」とに分けることで、大事な通知が埋もれる状況を回避できるというわけです。

アプリの通知を「時間指定要約」にする方法

アプリの通知は、届くとその都度知らせる「即時通知」、指定した時間にまとめて届く「時間指定要約」、通知を知らせない「オフ」の3種類に設定できます。設定するには次の手順で操作します。

  • 「設定」を開き、［通知］をタップ。下へスクロールして、「通知スタイル」の欄から設定を変更したいアプリ名をタップします

    「設定」を開き、［通知］をタップ。下へスクロールして、「通知スタイル」の欄から設定を変更したいアプリ名をタップします

  • 「即時通知」または「時間指定要約」を選択。［通知を許可］をオフにすると、このアプリの通知が届かなくなります

    「即時通知」または「時間指定要約」を選択。［通知を許可］をオフにすると、このアプリの通知が届かなくなります

「時間指定要約」の時間指定を変更する

「時間指定要約」で通知が届く時間帯は、お好みにあわせて変更したり、追加・削除することができます。

  • 「設定」を開き［通知］をタップ。［時間指定要約］をタップします

    「設定」を開き［通知］をタップ。［時間指定要約］をタップします

  • 「スケジュール」欄にある時刻をタップすると、「時間指定要約」が届く時刻を指定できます

    「スケジュール」欄にある時刻をタップすると、「時間指定要約」が届く時刻を指定できます

  • ［要約を追加］の［＋］をタップすると、「時間指定要約」が届く回数を増やせます。逆に［ー］をタップ→［削除］をタップすると減らせます

    ［要約を追加］の［＋］をタップすると、「時間指定要約」が届く回数を増やせます。逆に［ー］をタップ→［削除］をタップすると減らせます

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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