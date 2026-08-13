チェックリストとは、買い物リストのようなものでしょうか? 買うべきものを書き出しておき、その左端をタップすると印が付き購入済だとひと目でわかるという機能があれば、うっかり買い忘れることを防いでくれます。

iOSには、このチェックリスト機能がリマインダーアプリとメモアプリにそれぞれ用意されています。どちらもかんたんに作成でき、必要な場面ですぐに呼び出せますが、似たようなリストを繰り返し使うという前提であれば、リマインダーアプリに軍配が挙がります。

それは、リマインダーアプリのリスト機能には「テンプレート」という概念があるからです。牛乳やパンといった日々の食料品買い物リスト、キャンプ前の忘れ物防止リストなど、ほぼ同じ内容のリストを今後も使うことになりそうであれば、作成したリストをテンプレートに登録しておけば、呼び出して繰り返し再利用できるのです。

リマインダーアプリでテンプレートを作成するには、マイリストに表示されている元となる作成済リストを開き、画面右上の「...」ボタンをタップして「テンプレートとして保存」を選択します。次の画面でタイトルを入力し、右上のチェックボタンをタップすればテンプレートの完成です。

テンプレートを利用してリストを作成するときは、トップ画面の右上にある「...」ボタンをタップし、「テンプレート」を選択します。すると、作成済テンプレートが一覧表示されるので、利用するテンプレートをタップし、現れたダイアログにこれから作成するリスト名を入力すればOKです。これで、似たようなチェックリストを格段に速く作成できるはずですよ。