メールやメッセージをいつ送ればいいか、タイミングが気になることはありませんか？ 「今送ったら迷惑かな」「でも後にすると送るのを忘れそう」と思ったら、「あとで送信」機能を活用するのがおすすめです。

メールを指定日時に送信する「あとで送信」

メール送信のタイミングが気になるときは、「メール」アプリの「あとで送信」機能を活用しましょう。普通にメールを作成してから、送信ボタンを長押しするだけで、送信日時を指定できます。

  • 普通にメールを作成したら、右上の送信ボタンを長押し。メニューが表示されたら、選択肢にある日時または［あとで送信］をタップします

    普通にメールを作成したら、右上の送信ボタンを長押し。メニューが表示されたら、選択肢にある日時または［あとで送信］をタップします

  • この画面が表示されたら、送信する日付・時刻を設定。チェックをタップすれば設定完了です。メールは「あとで送信」メールボックスに保存され、指定した日時に自動的に送信されます

    この画面が表示されたら、送信する日付・時刻を設定。チェックをタップすれば設定完了です。メールは「あとで送信」メールボックスに保存され、指定した日時に自動的に送信されます

これなら、相手の終業時刻間際を避けたり、朝イチのメールチェック時間帯に届けたりして、気遣いのあるコミュニケーションができます。

送信日時を変更する方法

「あとで送信」に設定したメールは、送信される前なら日時の変更やキャンセルが可能です。

  • メールボックスを開き、［あとで送信］をタップ。送信予約したメールをタップします

    メールボックスを開き、［あとで送信］をタップ。送信予約したメールをタップします

  • ［編集］をタップすると、送信予約日時を変更できます。また、［"あとで送信"をキャンセル］をタップすると送信予約が取り消され、メールが［下書き］メールボックスに移動します

    ［編集］をタップすると、送信予約日時を変更できます。また、［"あとで送信"をキャンセル］をタップすると送信予約が取り消され、メールが［下書き］メールボックスに移動します

指定日時には必ずiPhoneをオンラインにしておこう

「あとで送る」に指定したメールは、メールサーバで保留されるのではなく、メールアプリが指定日時にiPhoneから送信する仕組みです。そのため、iPhoneの電源がオフになっていたり、ネットワークにつながっていなかったりすると、送信することができません。

送信予約した日時には、必ずiPhoneをオンライン（Wi-Fiやモバイル通信に繋がった状態）にしておくよう注意しましょう。

「メッセージ」も「あとで送信」ができる

「メッセージ」にも「あとで送信」機能があります。「お誕生日おめでとう」を0時ちょうどに送ったり、「帰りに牛乳買ってきて」などタイミングを選ぶ伝言をセットしておくなど、届けるタイミングをピンポイントで指定するのに便利です。

  • メッセージ画面を開き、入力欄の左側にある［＋］をタップ。メニューが表示されたら［あとで送信］をタップします

    メッセージ画面を開き、入力欄の左側にある［＋］をタップ。メニューが表示されたら［あとで送信］をタップします

  • メッセージを入力したら、青字の日時をタップ。送信する日付・時刻を設定し、送信ボタンをタップすれば予約完了です

    メッセージを入力したら、青字の日時をタップ。送信する日付・時刻を設定し、送信ボタンをタップすれば予約完了です

  • 送信日時を変更したい場合は、［編集］をタップ。また、即時送信したり、削除したりすることもできます

    送信日時を変更したい場合は、［編集］をタップ。また、即時送信したり、削除したりすることもできます

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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