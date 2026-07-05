メールやメッセージをいつ送ればいいか、タイミングが気になることはありませんか？ 「今送ったら迷惑かな」「でも後にすると送るのを忘れそう」と思ったら、「あとで送信」機能を活用するのがおすすめです。

メールを指定日時に送信する「あとで送信」

メール送信のタイミングが気になるときは、「メール」アプリの「あとで送信」機能を活用しましょう。普通にメールを作成してから、送信ボタンを長押しするだけで、送信日時を指定できます。

これなら、相手の終業時刻間際を避けたり、朝イチのメールチェック時間帯に届けたりして、気遣いのあるコミュニケーションができます。

送信日時を変更する方法

「あとで送信」に設定したメールは、送信される前なら日時の変更やキャンセルが可能です。

指定日時には必ずiPhoneをオンラインにしておこう

「あとで送る」に指定したメールは、メールサーバで保留されるのではなく、メールアプリが指定日時にiPhoneから送信する仕組みです。そのため、iPhoneの電源がオフになっていたり、ネットワークにつながっていなかったりすると、送信することができません。

送信予約した日時には、必ずiPhoneをオンライン（Wi-Fiやモバイル通信に繋がった状態）にしておくよう注意しましょう。

「メッセージ」も「あとで送信」ができる

「メッセージ」にも「あとで送信」機能があります。「お誕生日おめでとう」を0時ちょうどに送ったり、「帰りに牛乳買ってきて」などタイミングを選ぶ伝言をセットしておくなど、届けるタイミングをピンポイントで指定するのに便利です。