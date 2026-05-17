iPhoneにはユーザーの利便性を考えた様々な機能がありますが、人によってはそれが煩わしく感じられたり、かえって利便性を損ねたりする場合もあるかもしれません。そうした”便利だけどおせっかい”な機能の設定を変更する方法をご紹介します。

今回は、スリープ中もロック画面が表示される「常時表示」機能です。

対応モデルが増えている「常時表示」

Phoneをしばらく放置すると、画面がオフになり、使用する際にFace IDやパスコードが求められる「ロック」状態になります。しかし、最近のモデルではロック中も画面に薄く時計や壁紙が表示されるようになりました。これを画面の「常時表示」機能といいます。

常時表示はiPhone 15 Proで初めて搭載され、iPhone 17シリーズではAirも含めて全モデルが常時表示に対応しました。

常時表示の画面は暗く、リフレッシュレートも最小限のため、バッテリー消費は通常の画面点灯時より大幅に抑えられています。しかし、点灯していない状態に比べればどうしても電力を消費してしまいます。使っていない間は画面は真っ暗で構わないなら、常時表示をオフにするのがおすすめです。

常時表示をオフにする方法

iPhoneの常時表示をオフにするには、次の手順で操作します。

常時表示の通知のみオフにする方法

常時表示を使用すると、時計やお気に入りの壁紙がいつでも見られるので、せっかくなら活用したいという方もいらっしゃるでしょう。でも、通知が表示されてしまうので、置き場所によっては周囲の目が気になるかもしれません。そんな時は、通知が表示されないよう設定するのがおすすめです。