仕事もプライベートも予定はすべてカレンダーアプリに登録している、というiPhoneユーザは少なくないはず。MacなどApple製デバイスとiCloud経由で自動同期されるし、イベントの少し前には通知で知らせてくれるし、一度慣れると手放せなくなりますよね。

しかし、ひとつ困ったことが。うっかり消してしまったイベント/スケジュールを元に戻すことが難しいのです。PagesやNumbersのようなリドゥ機能がないため、iPhoneを振って(シェイクして)動作を取り消すことになりますが、ある程度時間が経過するとどうにもなりません。ファイルを扱うアプリのように、消したデータがゴミ箱で30日間保管されるということはなく、一度消えたらそのままです。

それでは打つ手なし...いいえ、そうとは限りません。WEBブラウザで「icloud.com」にサインインし、右上にある12の点で構成されるボタンをタップ、現れたメニューで「データの復旧」を選択しましょう。復旧対象のリストに現れた「カレンダーを復元」をタップすれば、消してしまったカレンダーデータを復元できるかもしれないのです。

「カレンダーを復元」をタップすると、次の画面に復元可能なアーカイブが一覧表示されます。日付順に並べられているので、削除前の日付のものを選択しましょう。30日ほど経過すると候補に表示されなくなりますが、数日前のデータであれば復旧できる可能性大です。

ただし、この操作ではカレンダー全体の状態が復元されるため、最近行った変更が失われる可能性があります。 うっかり消してしまったデータを復旧させる最後の手段、という心構えで使用することが現実的かもしれません。