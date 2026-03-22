前回のSuicaに続いて、今回は初めてモバイルPASMOで通学定期券を購入する際の手順をご紹介します。モバイルPASMOでは決済方法に保護者のクレジットカードだけでなく、デビットカードやプリペイドカードを選択することが可能です。

【2026年版】iPhoneでモバイルSuica通学定期券を使う方法 - iPhone基本の「き」(694) | マイナビニュース

PASMOで通学定期券を購入するのに必要なもの

  • 「PASMO」アプリ
  • モバイルPASMO会員登録用のメールアドレス、パスワード
  • 通学証明書など、在籍する学校が発行する証明書類
  • 決済手段（保護者のクレジットカード、またはPASMOアプリに登録したプリペイドカード／デビットカード）

PASMOで通学定期券を購入する方法

アプリを開いて、次の手順で通学定期券の購入を申し込みます。

1）PASMOアプリ上でPASMOを発行する

定期券に使用するためのモバイルPASMOを、アプリ上で発行します。この時、アプリ上で会員登録が必要です。

  • PASMOアプリを開き、「新しくPASMO定期券を作る」をタップ。次の画面で「電車」または「バス」を選択します。続けて［会員登録］をタップし、メールアドレスを入力します

    PASMOアプリを開き、「新しくPASMO定期券を作る」をタップ。次の画面で「電車」または「バス」を選択します。続けて［会員登録］をタップし、メールアドレスを入力します

  • 入力したメールアドレス宛に確認メールが届いたら、記載されたリンクをタップ。パスワードを設定します。続けて、氏名、電話番号などの会員情報を入力します

    入力したメールアドレス宛に確認メールが届いたら、記載されたリンクをタップ。パスワードを設定します。続けて、氏名、電話番号などの会員情報を入力します

  • 「SFチャージ」の画面が表示されたら［チャージしない］をタップ。「Apple Payにカードを追加」が表示されたら［続ける］をタップ。利用規約の画面で［同意する］をタップしたら、準備完了です

    「SFチャージ」の画面が表示されたら［チャージしない］をタップ。「Apple Payにカードを追加」が表示されたら［続ける］をタップ。利用規約の画面で［同意する］をタップしたら、準備完了です

2）通学定期の購入を予約する

続けて、このPASMOに通学定期の情報を入力し、購入を予約します。

  • この画面で［OK］をタップ。［新規購入］をタップして、次の画面で［通学定期券］をタップ。続けて、画面の指示に沿って路線・乗降駅・期間・使用開始日を入力していきます

    この画面で［OK］をタップ。［新規購入］をタップして、次の画面で［通学定期券］をタップ。続けて、画面の指示に沿って路線・乗降駅・期間・使用開始日を入力していきます

  • 入力内容を確認して［次へ］をタップ。この画面が出たら、［＋］をタップして学生証または通学証明書類の写真を撮影し、アップロードします

    入力内容を確認して［次へ］をタップ。この画面が出たら、［＋］をタップして学生証または通学証明書類の写真を撮影し、アップロードします

お手元の書類が「通学定期券購入兼用の学生証」であれば、「学生証」の表面と裏面。「通学証明書」その他の書類なら「通学証明書類」の表面と裏面を撮影します。

両方（最大4枚）が必要なケースもあるので、お手元の書類の内容をよくご確認ください。

  • 最後にチェック項目の内容を確認してチェックを入れます。問題なければ［申し込む］をタップします

    最後にチェック項目の内容を確認してチェックを入れます。問題なければ［申し込む］をタップします

これで購入予約の申し込みが完了です。申し込み内容はサポートセンターでチェックされ、最短で翌朝までに承認が通知されます

3）決済をして、購入を完了する

承認の通知が届いたら、決済をして購入を完了します。

  • 通知が届いたらPASMOアプリを開き、［定期券購入・PASMO管理］から申し込んだ定期券を選択し、予約内容を確認します。改めて購入開始日を設定します。支払い方法を選択して、決済をすれば購入完了です

    通知が届いたらPASMOアプリを開き、［定期券購入・PASMO管理］から申し込んだ定期券を選択し、予約内容を確認します。改めて購入開始日を設定します。支払い方法を選択して、決済をすれば購入完了です

「保護者が購入」は、保護者が保護者名義のクレジットカード情報を自身で入力して決済する方法です。

また、決済には保護者のクレジットカードの他、PASMOアプリに対応したデビットカード、プリペイドカードが使用できます。この場合、事前にPASMOアプリに支払い方法を登録しておきましょう。

  • 事前に支払い方法を登録するには、この画面で左上のユーザーアイコンをタップし、メニューから［クレジットカード情報］をタップ。［クレジットカード情報未登録］のリンクから情報入力に進みます

    事前に支払い方法を登録するには、この画面で左上のユーザーアイコンをタップし、メニューから［クレジットカード情報］をタップ。［クレジットカード情報未登録］のリンクから情報入力に進みます

利用できるカードは公式サイトで紹介されています。

銀行口座・携帯電話料金・コンビニ等から入金（チャージ）／定期券購入（クレジットカード以外の決済サービスを利用した、PASMOへの入金（チャージ）／定期券購入）

4）「ウォレット」で「エクスプレスカード」に設定する

最後に、iPhoneの「ウォレット」アプリでPASMO定期券を「エクスプレスカード」に設定します。こうすることで、PASMOアプリを開くことなく、iPhoneを改札機にかざすだけで通れるようになります。

設定に使うのは「PASMO」アプリではなく「ウォレット」アプリです。お間違いないようご注意ください。

  • 「ウォレット」アプリを開き、PASMOをタップ。右上の［…］をタップして、メニューから［カードの詳細］をタップ

    「ウォレット」アプリを開き、PASMOをタップ。右上の［…］をタップして、メニューから［カードの詳細］をタップ

  • 詳細画面が開いたら下へスクロールして、［エクスプレスカード］が「オン」になっていればOKです。「オフ」になっていたら［エクスプレスカード設定］をタップして、設定画面が開いたらスイッチをオンにします

    詳細画面が開いたら下へスクロールして、［エクスプレスカード］が「オン」になっていればOKです。「オフ」になっていたら［エクスプレスカード設定］をタップして、設定画面が開いたらスイッチをオンにします

これで全て完了です。使用開始日になったら、iPhoneをかざすだけで改札機を通れるようになります。

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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