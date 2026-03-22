前回のSuicaに続いて、今回は初めてモバイルPASMOで通学定期券を購入する際の手順をご紹介します。モバイルPASMOでは決済方法に保護者のクレジットカードだけでなく、デビットカードやプリペイドカードを選択することが可能です。

【2026年版】iPhoneでモバイルSuica通学定期券を使う方法 - iPhone基本の「き」(694) | マイナビニュース

PASMOで通学定期券を購入するのに必要なもの

PASMOで通学定期券を購入する方法

アプリを開いて、次の手順で通学定期券の購入を申し込みます。

1）PASMOアプリ上でPASMOを発行する

定期券に使用するためのモバイルPASMOを、アプリ上で発行します。この時、アプリ上で会員登録が必要です。

2）通学定期の購入を予約する

続けて、このPASMOに通学定期の情報を入力し、購入を予約します。

お手元の書類が「通学定期券購入兼用の学生証」であれば、「学生証」の表面と裏面。「通学証明書」その他の書類なら「通学証明書類」の表面と裏面を撮影します。

両方（最大4枚）が必要なケースもあるので、お手元の書類の内容をよくご確認ください。

これで購入予約の申し込みが完了です。申し込み内容はサポートセンターでチェックされ、最短で翌朝までに承認が通知されます

3）決済をして、購入を完了する

承認の通知が届いたら、決済をして購入を完了します。

「保護者が購入」は、保護者が保護者名義のクレジットカード情報を自身で入力して決済する方法です。

また、決済には保護者のクレジットカードの他、PASMOアプリに対応したデビットカード、プリペイドカードが使用できます。この場合、事前にPASMOアプリに支払い方法を登録しておきましょう。

利用できるカードは公式サイトで紹介されています。

銀行口座・携帯電話料金・コンビニ等から入金（チャージ）／定期券購入（クレジットカード以外の決済サービスを利用した、PASMOへの入金（チャージ）／定期券購入）

4）「ウォレット」で「エクスプレスカード」に設定する

最後に、iPhoneの「ウォレット」アプリでPASMO定期券を「エクスプレスカード」に設定します。こうすることで、PASMOアプリを開くことなく、iPhoneを改札機にかざすだけで通れるようになります。

設定に使うのは「PASMO」アプリではなく「ウォレット」アプリです。お間違いないようご注意ください。

これで全て完了です。使用開始日になったら、iPhoneをかざすだけで改札機を通れるようになります。