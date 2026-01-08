「着信拒否した番号からの電話は履歴に残る?

かかってきた電話をなかったかのように扱う「着信拒否」は、できれば利用したくない機能のひとつ。とはいえ、しつこい迷惑電話や関わり合いたくない人物からの電話にいちいち応答するわけにはいきません。着信拒否機能を適切に使えば、イヤな思いをせずに済むのです。

iPhoneの着信拒否機能は、大きく2種類に分けることができます。ひとつはiOSに標準装備の着信拒否機能で、連絡先アプリに登録されている特定の電話番号を対象に作動します。もうひとつは通信キャリアが提供する着信拒否サービスで、NTTドコモの「迷惑電話ストップサービス」やソフトバンクの「迷惑電話ブロック」、auの「迷惑電話撃退サービス」などが存在します。

着信拒否した番号からの電話が履歴に残るかどうかという質問ですが、iOSに標準装備の着信拒否機能に関していえば「残らない」が正解です。電話がかかってきたときに通知されず、留守番電話に記録されず、履歴にも残らないため、誤ってこちらから電話をかけ直してしまう心配がありません。対象となる人物/電話番号は、「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「着信拒否した連絡先」画面で確認できます。

着信拒否したいけれど着信の有無は把握したいという場合には、iOSの「おやすみモード」または「通話フィルタリング機能」を利用しましょう。

おやすみモードは、電話の着信があっても着信音を鳴らさず、通知もしません。電話してきた相手には「ツーツー」という通話中音が流れます。しかし履歴は残るため、あとで誰からの着信かを調べることができます。

通話フィルタリングは、連絡先に登録がない電話番号が対象となるため、いわゆる迷惑電話など相手を特定しにくい場合に有用です。「設定」→「アプリ」→「電話」画面の「不明な発信者」スイッチをオンにすれば、着信音と通知はブロックするが履歴は残る、という使いかたが可能になります。