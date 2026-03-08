iPhoneにデフォルトで入っている定番アプリは、iOSの進化とともに機能が追加・改善され続けています。長年使い込んでいる人ほど見落としている新機能があるかもしれません。今回は「メモ」の整理に便利な「リンク」機能をご紹介します。

メモに他のメモをリンクさせる機能

メモには、URLを貼り付けたり、写真やPDFなど他のファイルを添付する機能があり、散らばった情報をまとめておく際などに活用できます。「リンク機能」もその一種で、メモの中に「他のメモ」をWebページのようなリンクとして貼り付けることができます。

リンク機能を使用するには、次の手順で操作します。

  • メモに文字列を入力して選択。下部の編集メニューから［リンク］アイコンをタップします。リンクさせたいメモのタイトル（一部でも可）を［リンク先］欄に入力して、候補が出たら該当するメモをタップします

    メモに文字列を入力して選択。下部の編集メニューから［リンク］アイコンをタップします。リンクさせたいメモのタイトル（一部でも可）を［リンク先］欄に入力して、候補が出たら該当するメモをタップします

  • 最後にチェックをタップして元の画面に戻ります。文字列にリンクが設定されました。タップするとリンクされたメモが開きます

    最後にチェックをタップして元の画面に戻ります。文字列にリンクが設定されました。タップするとリンクされたメモが開きます

リンク機能の活用方法

リンク機能を使うと、書いた後に散らばりがちだったメモをリストの形で一カ所に集めておくことができます。メモ用紙をファイリングするイメージで、情報をストックするのに最適です。

  • 議事録、レシピ、アイデアメモなど、リンク機能はテーマ別に情報を整理したり、ストックをするのに便利

    議事録、レシピ、アイデアメモなど、リンク機能はテーマ別に情報を整理したり、ストックをするのに便利

もうひとつの情報整理「タグ機能」との使い分け

1つずつリンクを設定するのが面倒なら、「タグ」機能を使う方法もあります。

タグは、SNSの「#」と同様に同じタグのついたメモを瞬時に検索できる機能で、その都度リンクを設定する必要がないので手軽です。

  • 半角「#」に続けて単語を入力。スペースまたは改行を入れるとタグになります。タグを検索するには、メモの「フォルダ」画面を開き、一番下の「タグ」一覧からタグをタップします

    半角「#」に続けて単語を入力。スペースまたは改行を入れるとタグになります。タグを検索するには、メモの「フォルダ」画面を開き、一番下の「タグ」一覧からタグをタップします

ただし、メモ本文に記入したタグはタップできそうに見えて実はできません。タグ検索を使うにはフォルダ画面のタグ一覧まで行かなくてはならないので、要注意です。

  • メモ本文に記入したタグはタップしても反応せず、普通にカーソルが挿入されます。タグ検索するにはフォルダ画面の一番下にあるタグ一覧へ

    メモ本文に記入したタグはタップしても反応せず、普通にカーソルが挿入されます。タグ検索するにはフォルダ画面の一番下にあるタグ一覧へ

タグ機能は「リスト化の必要はないが、ほしい時にキーワード検索より手早く見つけたい情報」の整理に向いています。逆に「記録としてストックしたり、常時リストの状態で保存しておきたい情報」にはリンク機能の方が適しています。整理の手間や、その後の活用目的を考えて使い分けるのがおすすめです。

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

この著者の記事一覧はこちら