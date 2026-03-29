新年度が始まります。新しい職場や学校、地域で、大事な用事や役割をうっかり忘れないよう、「カレンダー」や「リマインダー」を活用したいですね。「隔週水曜日」「毎月最終金曜日」など、覚えにくい予定も「繰り返し」機能を使えば安心です。

「繰り返し」とは？

「繰り返し」とは、定例ミーティングや月締めのタスクなど、一定間隔で繰り返される予定を1回で登録するための機能です。カレンダーでもリマインダーでも繰り返しを設定できます。

繰り返しには、「毎日」「毎週」などの単純なルールだけでなく「第3金曜日」「月の最後の平日」など、人間ならうっかり間違えることもありそうなルールを設定することも可能です。

今回は例として、カレンダーで「隔月最終金曜のミーティング」、リマインダーで「第2、第4水曜日の資源回収」を設定する方法をご紹介します。

「カレンダー」に繰り返しの予定を入れる方法

カレンダーは「時間」を単位にした予定の管理に向いています。会議、移動、作業など、先々の予定のためにあらかじめ時間を確保しておきたい場合に活用するのがおすすめです。

日付指定で繰り返しを設定する場合

曜日ではなく日付で繰り返す予定なら、上記の画面で［週と曜日］ではなく［毎］を選択すればOKです。

例えば、「毎月5日・15日・25日」に繰り返したい場合は、次のように設定します。

「リマインダー」に繰り返しの予定を入れる方法

リマインダーは「行動」を単位にした予定の管理に向いています。ゴミ出し、消耗品補充、定期点検など、やるべき行動とその実行確認を管理したい場合に活用すると便利です。

ここでは「第2・第4水曜日の資源回収」を例に設定しますが、リマインダーアプリでは第2と第4をまとめて設定することはできません。そこで、「第2水曜日」と「第4水曜日」の2つのリマインダーを作成します。