異なる交通系ICカードのポイントをうまく貯めるコツは?

ここ数年で、ポイント制度を導入する交通事業者が一般的になりました。事前に登録した交通系ICカードで鉄道やバスに乗車するたびポイントが加算されるので、強く意識する必要はありません。ポイント付与の条件/還元率は交通事業者ごとに異なりますが、定められた交通系ICカードで乗車することが基本です。

iPhoneに登録した交通系ICカードもポイント付与の対象になりますが、交通事業者が定めた交通系ICカードで乗車するというルールに違いはありません。首都圏でいえばJR東日本は「Suica」、私鉄各社は「PASMO」に紐づけられているため、漏れなくポイントを貯めようとすればSuicaとPASMOをうまく使いわける必要が生じます。

そこで問題になるのが、2枚の交通系ICカードを切り替える操作です。iPhoneでは、ウォレットの設定で交通系ICカードを「エクスプレスカード」に登録しておくと、Face ID/Touch IDやパスコードの入力なしに改札機へかざすだけで読み取りできます。エクスプレスカードに登録できるのは1枚のみ(海外用は除く)のため、自宅最寄り駅などもっとも利用頻度が高い駅で使うことを想定し、どちらか1枚に絞ります。

もう1枚は、「メインカード」に登録しておくといいでしょう。メインカードとは、ウォレットアプリを起動したときもっとも手前に表示されるカードで、そのまま支払いに利用できます。Face ID/Touch IDでの認証は必要になりますが、サイドボタンをダブルクリックしてメインカードを起動した状態で改札を通過すればOKです。

ただし、乗車と降車には同じ交通系ICカードを使わなくてはならないため、乗り入れを実施している路線では期待したポイント付与が行われない可能性があります。その場合、どちらの交通系ICカードを使えばポイント付与が最大になるかを考慮のうえ、メリットが大きいほうをエクスプレスカードとして登録すればいいでしょう。