米Appleは6月8日（現地時間）、開発者カンファレンス「WWDC 2026」において、次世代のApple Intelligenceを発表した。新しいApple Intelligenceは、GoogleのGeminiファミリーの技術を活用して開発した新しいApple Foundation Modelsを中核とするアーキテクチャを採用し、iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、visionOS 27に統合される。開発者を対象としたテスト提供を同日に開始し、一般ユーザー向けには今秋から提供を開始する予定である。

Google「Gemini」技術を採用した新アーキテクチャ

Appleは1月、Googleとの複数年にわたるAI分野の協業を発表し、次世代のApple Foundation Modelsを、GoogleのGeminiモデルとクラウド技術を土台に構築する計画を明らかにしていた。

新モデルは端末上で動作するオンデバイスモデルと、AppleのPrivate Cloud Compute上で動作するサーバーモデルの両方で利用される。Googleの技術を採用する一方で、Appleは従来のApple Intelligenceと同様、プライバシーを重視した設計を維持する。サーバー側の処理にはAppleのPrivate Cloud Computeを使用し、ユーザーデータはリクエスト処理のためにのみ利用される。Appleによれば、処理に使われた個人データは保存されず、Appleや第三者がアクセスすることもできない。外部専門家による検証も引き続き可能としている。

新モデルはマルチモーダル性能が強化され、フォトリアリスティックな画像生成、高度な画像編集、視覚的内容に関する質問応答などに対応する。Apple Silicon搭載端末のうち性能の高い一部の機種では、より高度なオンデバイスモデルが利用可能となり、表現豊かな音声合成や高精度な音声入力といった機能が提供される。

新アーキテクチャでは、Apple IntelligenceがOSやアプリにより深く組み込まれる。複数機能をシステム横断で安全に連携させる「システムオーケストレーター」も導入される。WWDCキーノートでは、Spotlightやセマンティックインデックスを使って写真、メモ、メールなどの情報を横断的に探し、必要に応じてアプリ内の機能を呼び出して処理を進める仕組みが説明された。

この基盤の上で提供される代表的な機能がSiriの刷新となる「Siri AI」である。Siri AIは従来の音声アシスタントを拡張し、より会話的なやり取り、個人の文脈に基づく検索、アプリ操作、画面認識、Visual Intelligence、文章作成支援などを提供する。

「ユーザー中心のAI」、次世代Apple Intelligenceで進化するデバイス体験

WWDCキーノートでクレイグ・フェデリギ氏（ソフトウェアエンジニアリング担当SVP）は、AIについて、「本当に役立つAIの中心には、ユーザーのニーズがあるべきです。AIは日常的に使う製品に深く統合され、個人の文脈に根付いており、あらゆる段階でプライバシーを前提に設計されているべきです」と述べた。

iOS 27では、Siri AIがiPhone上の情報やアプリ操作と結びつく。ユーザーは従来通り「Hey Siri」やサイドボタンに加え、Dynamic Islandから入力で起動可能となる。キーノートでは、画面上の写真の場所をSiriが認識し、連絡先やメッセージ内の情報を組み合わせて経路を作成する例が示された。

また、カメラアプリには新しいSiriモードが統合され、目の前の料理や請求書などを撮影して内容を理解し、関連する操作を提案できる。

iPadOS 27では、Siri AIの会話型インターフェイスとVisual Intelligenceがタブレット環境に最適化された形で利用できる。画面上の情報について質問したり、視覚的に検索したり、表示中の内容をもとにアクションを実行したりできる。

macOS 27では、Siri AIがSpotlightに統合される。ユーザーはファイル、画像、テキストを選択してSiriに質問したり、複数の資料を比較した表の作成、メールの下書き作成などを依頼できる。

画面領域を選択してSiriに質問するVisual Intelligenceにも対応する。

visionOS 27では、Siri AIが空間コンピューティングの文脈で利用される。ユーザーは空間内に配置されたSiriの3D表示を見るだけで、「Hey Siri」と発話することなく対話を開始できる。

visionOS 27では、Siriの3D表示に視線を合わせるだけでSiriとの対話を開始できる

新しいApple Intelligenceの体験は、Safari、パスワード、写真、メッセージ、メール、カレンダー、電話、ホーム、ショートカットなどにも広がる。

Safariではタブをトピック別に整理する機能や、Webページの変化を監視して通知する「通知を受け取る」（Notify Me）を利用できる。パスワードアプリは、脆弱なパスワードや漏えいの可能性があるパスワードをSafariと連携して強固なものに自動更新する機能を提供する。

タブをトピックごとに整理

写真アプリでは、撮影後に構図を調整する空間リフレーム、アスペクト比調整などに活用できる拡張ツール、改良されたクリーンアップといった生成AI機能を利用できる。

空間リフレームで画像の構図を改善

拡張ツールで背景を拡張

クリーンアップ

Image Playgroundは写実的な画像生成に対応し、生成画像にはAI生成であることを示すSynthIDウォーターマークが付与される。

提供時期とシステム要件

次世代Apple Intelligenceは、対応デバイスと言語設定を満たすユーザーに対し、今秋、iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、visionOS 27で提供される。対応言語には日本語も含まれる。Siri AIは今年後半に、英語から一般向けベータ提供を開始し、順次ほかの言語へ対応を拡大する予定である。

対応デバイスに大きな変更はなく、次世代Apple Intelligenceは以下の既存のApple Intelligence対応デバイスで利用できる。

iPhone 16シリーズ以降、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

A17 Pro搭載iPad mini、M1以降のiPad

A18 Pro搭載MacBook Neo、M1以降のMac

Apple Vision Pro

Apple Watch Series 10以降、Apple Watch Ultra 2以降、Apple Watch SE 3（Apple Intelligenceを有効にしたiPhoneとペアリング）

ただし、表現力豊かなSiriの音声、より高精度な音声入力など、一部の先進的なオンデバイスAI機能は、iPhone Air、iPhone 17 Pro、M4以降のiPad（メモリ12GB以上）、M3以降のMac（メモリ12GB以上）に限られる。

次世代Apple Intelligenceはソフトウェアアップデートで、対応デバイスに無料提供されるが、画像生成など強力なサーバ処理が必要な機能には、1日あたりの利用上限が設けられる。利用上限は、多くのiCloud+サブスクリプションで引き上げられる。また、iCloud+には対応するホームカメラ向けのApple Intelligenceサポートも含まれる。