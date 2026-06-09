Appleの「WWDC 2026」の基調講演が開かれました。iOSなど各OSの改良点をプラットフォームごとに解説するいつものスタイルではなく、意外に感じた人も多いでしょう。

新OSの詳細を解説する代わりに多くの時間を割いて解説されたのが、出遅れが指摘されていたAIまわりの機能を大幅に強化したこと。特に、GoogleのGeminiファミリーの技術を活用し、Apple Intelligenceで日常のiPhoneなどの活用がより便利になります。SiriはSiri AIへと進化し、ユーザーの意図をより深く理解して答えやアクションを返してくれるようになりました。

このように、OS全体をAIで大幅に強化しながら、高度な生成AIを含むAIまわりの機能の利用に追加料金が必要ないこと、AI活用でクラウドを利用した場合も情報が外に出ることはない強固なプライバシー、AIが暴力的な画像コンテンツを自動的にぼかして表示するなど子どもの安全を守る機能を強化するなど、Appleの核心的な価値であるプライバシー、安心安全、ユーザー本位の方針を維持。プライバシー面での懸念がつきまとう他社とは異なり、子どもから大人まで安心して使えるAIであることをアピールしました。

WWDC 2026の基調講演の前、Apple本社のステージに立つティム・クックCEO

AIはGoogleの技術を盛り込みながら、強固なプライバシーは堅持

AIは、すでに発表されていた通りGoogleのGeminiの技術が新たに盛り込まれ、Apple Intelligenceが大幅に進化したほか、Siriも「Siri AI」に進化。いずれもOSに組み込まれているだけに、さまざまなアプリをまたいで情報を引き出し、ユーザーの意図に沿った回答が容易に引き出せるようになっています。

Siri AIは、ユーザーからのリクエストに沿ってメールやスケジュールなどを調べ、ユーザーがいくつもアプリを渡り歩く必要なく正確な答えを返してくれるようになる

多くの人に特に恩恵がありそうなのが、画像まわりの機能アップ。Image Playgroundの画像生成は大幅にクオリティが高まり、「いかにも生成AIで作った」といったクセがなくなったほか、出力画像サイズも柔軟性が増して実用性が高まりました。

さらに基調講演で注目されたのが、撮影後に構図を調整する空間リフレーム機能が加わったこと。写真をドラッグするだけで、視点の異なる構図が生成できます。本来写っていない部分の描写もかなり自然で、構図が気に入らなかった写真も生まれ変わります。写真の周辺の構図を生成AIで広げる画像拡張機能や、写り込んだ不要な被写体を消すクリーンアップも、精度が大幅にアップしました。

これらのApple IntelligenceやSiri AIは、基本的にオンデバイスで動作し、状況によってアップルのクラウドで処理されます。クラウドに送られるデータは保存や記録がされることはなく、AI用の学習には使われず、プライバシーがしっかり守られるのが特徴。Geminiの技術を用いているといっても、プライバシー面の仕組みはGoogleとは異なります。

さらに特筆できるのが、クラウド経由でAIの処理をしたとしても、ユーザーには基本的にお金がかからないこと（一部の機能は1日あたりの使用量に限りがある）。各社の生成AIは、十分な活用をしようとすると月額3,000円前後の料金がかかることを考えると、高性能のGeminiの技術が無料で利用できるのはメリットです。

子どもが安心して使えるよう見守り機能を強化

iPhoneなどのApple製デバイスを使う子どもの安心安全を守る機能も大幅に強化されました。子どもの年齢に合わせた保護が可能で、保護者がより簡単に・直感的に管理できるようになります。

Safariを使ったブラウジングでは、新たなWebサイトにアクセスする際に保護者の承認が必要になる機能が追加されたほか、暴力的な画像や公序良俗に反する画像をAIが自動でぼかす機能も搭載されます。外部の人と電話やメッセージなどでやり取りしようとする際、保護者の許可を必要にするようにもできます。

今回の基調講演を通じて「AIを大幅に強化するが、Appleが守り続けてきたプライバシーや安心安全は絶対に妥協しない。しかも、AI利用に特別な料金は必要ない」という方針が改めて示されました。この9月、AppleのCEOがティム・クック氏からジョン・ターナス氏に交代しますが、CEOが変わってもアップルの方針は不変、ということを宣言したという印象を受けました。