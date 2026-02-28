「ボイスメモ」をよく使う方は、一度録音モードの設定をチェックしておくのがおすすめです。iOS 26以降、機種によっては、普通に録音しただけで従来より多くのストレージを消費してしまう設定になっているかもしれません。

iPhone1台だけで多重録音に対応した「ボイスメモ」

ボイスメモは、2024年末のアップデートから多重録音機能を搭載しました。保存された録音に、レイヤーを追加して別の音声を重ね録りできるという機能です。

この録音をiCloud経由でMacのボイスメモからファインダーに保存し、「Logic Pro」（Apple製の音楽制作ソフト）に読み込めば、レイヤーをそのままトラックとして編集することができます。つまり多重録音は、インストを録音した上に別レイヤーでボーカルを録音し、さらに後から編集するなど、音楽制作系での利用を想定した機能と言えます。

この機能を使うには、新しいファイル保存形式「QTA（QuickTime Audio）」で録音を保存する必要があります。QTAは、Apple開発による空間オーディオを前提としたフォーマットで、高度な編集に対応する分、従来の「M4A」形式に比べてストレージ消費が非常に大きいことが特徴です。

iOS 26では、機種によってはこのQTAがデフォルトの保存形式に設定されているようです。

QTAは多重録音をしなくてもストレージ消費が大きい

QTAは多重録音をしなくてもM4Aより多くのストレージを消費するため、会議記録や日頃の思いつきなど、日常的なメモとして使う場合にも影響は避けられません。

録音内容が異なるため正確な比較はできませんが、筆者の環境で確認したところ、同程度の長さの録音で6〜8倍程度の差が見られました。

ボイスメモの保存形式をM4Aに戻す方法

多重録音が必要ない場合は、ストレージ節約のためにボイスメモの保存形式はM4Aに戻しておくのが正解でしょう。保存形式を確認するには、下記の手順で操作します。

録音済みファイルをM4Aに変換する方法

すでにQTA形式で録音されたファイルをM4Aに変換するには、ボイスメモから「シェア」で自分に送るのがお手軽です。