恐怖工房ブラムハウスの新作『アザー・マミー』（公開中 配給：東宝東和）で主演を務めるジェシカ・チャステインの怪演に迫る特別映像が公開となった。

『アザー・マミー』は、"Bird Box"のジョシュ・マラーマンによるニューヨーク・タイムズ・ベストセラー小説"Incidents Around the House"を原作とした日常侵蝕ホラー。『ソウ』（2004）などで知られるジェームズ・ワンがプロデューサーを務め、少女ベラが自分の母親に不気味なほどそっくりな"何か"と出会い、逃げ場なく闇へと引き込まれていく恐怖の物語をスリルたっぷりに描く。監督は、『ズーム／見えない参加者』（2020）『ブギーマン』（2023）などで注目を集めたジャンル映画の新鋭、ロブ・サヴェッジが務める。主演にはアカデミー賞受賞俳優のジェシカ・チャステインが、ベラの母親役と、得体の知れない"アザー・マミー"役の一人二役に挑み、観客を震えさせる怪演で新境地を魅せる。また、ベラの父親役にジェイ・デュプラス、少女ベラ役をアラベラ・オリビア・クラークが演じる。

この度、主演ジェシカ・チャステインによる"アザー・マミー"役の怪演について、キャスト・スタッフがその裏側を語る特別映像が公開となった。主人公ベラのマミー役と得体の知れない"アザー・マミー"役の一人二役を演じきった主演ジェシカ・チャステインの凄まじい演技力について、長年ホラー映画界を牽引し続けるプロデューサーのジェームズ・ワンは「あの目、あの微笑み――。ジェシカは最大の秘密兵器だ」と大絶賛。続けて、ベラのダディ役のジェイ・デュプラスは「（アザー・マミーの）中身の禍々しさがにじみ出てる」、ロブ・サヴェッジ監督も「ジェシカの演技には不穏さが漂っている。名演が多いジェシカの中でも異質の役柄だ」と本作での新たな一面に太鼓判を押している。また、チャステイン自身も「常識外れの役は大好きよ。とにかく不気味」と楽しみながら今回の一人二役を演じたことを明かしつつ、アザー・マミーの不気味な表情が誕生した瞬間の裏話を披露。家族の強烈な叫び声とともに映像は幕を閉じている。

本作をリアルで恐ろしい映画にするためには、マミー役とアザー・マミー役の両方を演じられる一流俳優の存在が必要不可欠だったが、アンディ・ムスキエティ監督作品『MAMA』（2013）や『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』（2019）、ギレルモ・デル・トロ監督作品『クリムゾン・ピーク』（2015）でホラー界への進出を果たしたジェシカ・チャステインはまさに理想の候補だった。「視覚効果や特殊効果を使用していて、恐ろしいシーンも多いけど本作を成り立たせているのはジェシカの演技だ」とサヴェッジ監督は敬意を表している。