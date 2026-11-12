恐怖工房ブラムハウスの新作『アザー・マミー』の【観客を翻弄する恐怖】を語る特別映像が公開

恐怖工房ブラムハウスの新作『アザー・マミー』（2026年11月20日公開 配給：東宝東和）の【観客を翻弄する恐怖】を語る特別映像が公開となった。

『アザー・マミー』は、"Bird Box"のジョシュ・マラーマンによるニューヨーク・タイムズ・ベストセラー小説"Incidents Around the House"を原作とした日常侵蝕ホラー。『ソウ』（2004）などで知られるジェームズ・ワンがプロデューサーを務め、少女ベラが自分の母親に不気味なほどそっくりな"何か"と出会い、逃げ場なく闇へと引き込まれていく恐怖の物語をスリルたっぷりに描く。監督は、『ズーム／見えない参加者』（2020）『ブギーマン』（2023）などで注目を集めたジャンル映画の新鋭、ロブ・サヴェッジが務める。主演にはアカデミー賞受賞俳優のジェシカ・チャステインが、ベラの母親役と、得体の知れない"アザー・マミー"役の一人二役に挑み、観客を震えさせる怪演で新境地を魅せる。また、ベラの父親役にジェイ・デュプラス、少女ベラ役をアラベラ・オリビア・クラークが演じる。

この度、主演のジェシカ・チャステインやロブ・サヴェッジ監督らが本作の"恐怖へのこだわり"を語る特別映像が公開となった。

本作で、主人公ベラの母親、マミーと想像を絶する得体のしれないアザー・マミーの一人二役を演じたジェシカ・チャステイン。特別映像で「ホラーは大好き」、「監督は安っぽい恐怖では納得しない」と語る通り、プロダクションノートでも「ロブは熱心な映画ファンで映画に関する貴重な知識を撮影に生かしていた。本作で安っぽいスリルや恐怖要素に頼ることはしていなかったし、すごく怖い映画だけれど、登場人物や関係性、感情の変化を描写することに熱意を注いでいた。ストーリーを視覚的に伝える方法を熟知しつつ、感情面での描写にも情熱を傾けていて、この2つを両立できる監督は多くない」と監督の手腕を明かしている。一方、ロブ・サヴェッジ監督は映像内で「（本作で）追求したのはコズミック・ホラーのような人知を超えた恐怖」と話し、アザー・マミーの単なる怪異にとどまらない、底知れぬ邪悪な存在への描写とこだわりを明かした。マミーの夫でベラの父親役、ジェイ・デュプラスも「（アザー・マミーについて）驚くほど気味が悪い」と語っている。

また、劇中で描かれる恐怖の本質について、チャステインは「観客は少女（ベラ）の視点に立ち、何が安全で何が危険なのかを見極める」と分析。サヴェッジ監督も「ベラは容易に操られて次第に混乱していく。疑心暗鬼に陥るんだ。」と語り、ベラが何を信じればよいのかわからなくなるにつれ、スクリーン越しに観客もまた疑心暗鬼に捕らわれ"翻弄される"心理的恐怖へ巻き込まれていくと明かした。「アザー・マミーが何をするか、予測不能だ」――本作に込められた一筋縄ではいかない仕掛けと怒涛の展開を予感させて締めくくられる特別映像。心理描写でも観客を恐怖に陥れる本作の全貌に、期待いただきたい。

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