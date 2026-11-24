ジュノ・マック監督、音楽坂本龍一/ネイト・コネリーの『風林火山』（2026年12月11日公開 配給：東和ピクチャーズ）で主演を務める金城武のインタビュー映像とメイキング映像が公開となった。

『風林火山』は、金城武が7年ぶりに主演するクライムアクション。ディストピアと化したネオン輝く銀世界の香港で、武装集団による大殺戮とビル爆破事件が発生。その事件で、ある富豪が犠牲となったことをきっかけに、麻薬組織と警察の特殊部隊との抗争が勃発する――。2025年のカンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界を熱狂の渦に巻き込んだクライムアクション超大作がついに日本でも公開を迎える。

ブレイクのきっかけとなったウォン・カーウァイ作品のリバイバル上映により、日本でも再び注目を集める金城武が、実に7年ぶりの主演作を務め、心の奥底に野望を秘めたミステリアスな主人公を熱演した。そのほかにも、日本で異例の大旋風を巻き起こした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024）のルイス・クー、『愛人/ラマン』（1992）など香港を代表する俳優であるレオン・カーフェイ、香港のアカデミー賞と称される香港電影金像獎で最優秀主演男優賞の最多ノミネート記録を持つラウ・チンワンら、香港で錚々たる地位を確立する名優たちが集結。

メガホンをとるのは、歌手や俳優として活躍した後、Jホラーの旗手・清水崇監督のプロデュース作『キョンシー』（2013）で映画監督デビューを果たしたジュノ・マック。さらに音楽には坂本龍一が名を連ねる絢爛ぶり。坂本は本作の音楽で第44回香港電影金像獎最優秀オリジナル映画音楽賞を受賞。構想10年、撮影142日間という従来の香港犯罪映画の常識とスケールを打ち破る衝撃の一作が完成した。

この度、本作で主演を務める金城武のインタビュー映像とメイキング映像が公開となった。香港の裏社会を牛耳る李霧童（レイ・モウトン）という役について、金城は「この役について聞かれても、どう形容すべきかすぐには答えられない」と話しながら「悪人にも背景は存在するはずだ。そこには心を動かす要素があると思う」と、モウトンが抱える複雑な背景にドラマがあることを匂わせる。本作で広東語とイタリア語の台詞に挑戦している金城。共演のラウ・チンワンは「彼には外国語の才能がある。広東語とイタリア語を話す場面があるんだ。台詞を体に入れる才能があるよ」と称賛しているが、当の本人は「ひたすら台詞を暗記する日々だった。発音を矯正しながら時間をかけて覚えたんだ」と習得の苦労を語る。その発言のとおり、撮影現場で繰り返し台詞を練習する姿がカメラで捉えられている。

語学に堪能として知られる金城が並々ならぬ努力で台詞を体に叩き込み、複雑な背景を抱える陰のある李霧童（レイ・モウトン）に扮した金城の熱演に期待してほしい。