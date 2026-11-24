中華圏のアカデミー賞と呼ばれる金馬奨3部門にノミネートされていた感動作『陽だまりの歌が聴こえる』（2027年1月1日公開 配給：ギグリーボックス、コムストック・プラス）で、ジュディ・オングが金馬奨最優秀助演女優賞を受賞した。金馬奨授賞式でのスピーチ、コメント動画が到着している。

『陽だまりの歌が聴こえる』は、女子刑務所を舞台に、母娘の愛情と女性たちの絆を描いた感動作。

監督は『悲しみより、もっと悲しい物語』（2009）で世界的評価を得たギャビン・リン。実話に着想を得た本作では、「音楽は言葉より早く心に届く」という信念を軸に、歌声を重ねることで過去と向き合い、自らを赦し、大切な誰かを胸に未来へ踏み出していく女性たちの姿を丁寧に描き出す。『魅せられて』が大ヒットした1979年以来、47年ぶりに台湾映画へ出演したジュディ・オングをはじめ、実力派キャストが響かせる歌声は祈りのように温かく、閉ざされた世界に差し込む"陽光"となってスクリーンに希望を宿す。

この度、3部門にノミネートされていた中華圏のアカデミー賞と呼ばれる金馬奨で、ジュディ・オングが最優秀助演女優賞を受賞した。11月22日に台湾・台北市で開催された第63回金馬奨授賞式には、ジュディ・オングとホー・マンシー、ギャビン・リン監督らが出席し、ジュディ・オングは壇上でトロフィーを受け取った。ジュディ・オングは、72年に『ニセのお嬢さん』（1971/原題：真假千金）で第10回金馬奨最優秀主演女優賞を受賞しており、54年ぶりの受賞となった。最優秀助演女優賞を受賞したジュディ・オングは、「この作品には、多くの人々や家族が抱える問題が描かれています。家族の中で解決できないこと、言葉にできない愛、伝えられない『ごめんなさい』。映画をご覧になった皆さんが、その答えを見つけられたように感じています。私たちは"今日"を生きています。昨日は歴史であり、明日は未来です。でも、いちばん大切なのは今日なのです」と受賞の喜びを伝えた。受賞直後の興奮と感動が伝わるコメント動画も到着している。