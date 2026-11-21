『Mr.ノーバディ』（2021）で世界中を沸かせたボブ・オデンカークと、『ジョン・ウィック』シリーズ（2015〜2023）の生みの親である脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ『NORMAL／ノーマル』（2026年12月11日公開 配給：KADOKAWA）の本編映像＜狙われた"普通"の保安官＞が公開となった。

『NORMAL／ノーマル』は、アメリカの田舎町＜ミネソタ州ノーマル＞を舞台に、町で起きた銀行強盗をきっかけに、住民たちに急襲された臨時保安官の隠れた戦闘能力が顕在化していく様を描いたバイオレンス・アクション。

主演であり、原案、プロデューサーも務めるのが、『ブレイキング・バッド』（2008〜13／米・AMC）、『ベター・コール・ソウル』（2015〜22／米・AMC）で圧倒的な存在感を放ち、『Mr.ノーバディ』でアクション俳優として新境地を切り開いたボブ・オデンカーク。過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて着任したワケあり臨時保安官・ユリシーズを演じる。また、脚本は、オデンカークとともに原案・プロデューサーも務める『ジョン・ウィック』シリーズのデレク・コルスタッドが担当。初タッグを組んだ『Mr.ノーバディ』では＜冴えない平凡な中年男が、実は最強の凄腕＞という表と裏の顔を持つ男を描いたが、本作では一見真面目で控えめでありながら、隠されていた高い戦闘能力を発揮して襲いかかる町民たちを次々と返り討ちにしていく、新たな痛快おじさんヒーロー映画を誕生させた。中年アクションスターの地位を確立したオデンカークが、前作とはまた一味違う狂気と魅力を放つ。

メガホンを取るのは、『フリー・ファイヤー』（2017）『MEG ザ・モンスターズ2』（2023）などで刺激的なバイオレンスとアクション描写に定評のある鬼才ベン・ウィートリー。共演には、劇中でユリシーズと対立し町を陰で牛耳る町長役で、『バリー』（2018〜23／米・HBO）でエミー賞を受賞をするなど、長年ハリウッドの第一線で活躍するレジェンド俳優ヘンリー・ウィンクラー。ユリシーズが唯一心を許す孤独でタフなバーテンダー役に、世界的大ヒットシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011～19／米・HBO）で強烈なインパクトを残したレナ・ヘディ。さらに、町の巨大な闇を暴く引き金となる銀行強盗犯キースを演じるのが、『レヴェナント: 蘇えりし者』（2016）などで存在感を見せた実力派のブレンダン・フレッチャー。1人の臨時保安官と町ぐるみの狂気が激突する凄絶な死闘が、ハリウッドの豪華キャスト・スタッフ陣によってここに開幕する。

この度、田舎町"ノーマル"に就任した臨時保安官ユリシーズ（ボブ・オデンカーク）が絶体絶命の窮地に陥る衝撃の本編映像が公開となった。

猛吹雪が吹き荒れる中、銀行強盗が立てこもる現場へと向かったユリシーズ。警戒しながらゆっくりと銀行の入口へ近づいていく一方、その背後では、何者かと不穏な電話を交わす同僚の保安官補。一体誰と、何の話をしているのか？ そんなことなど知る由もなく、銀行の扉に手をかけようとするユリシーズだが、次の瞬間、背後にいた仲間たちが、なんとユリシーズに向かって発砲。銃声とともに銀行の扉のガラスが砕け散り、ユリシーズはそのまま銀行内へとなだれ込む……。銀行強盗を取り押さえるはずが、まさか自分が命を狙われることになるとは——。なぜ、警察官たちはユリシーズに銃を向けたのか？ そして、町民たちが隠す秘密とは？ この銃撃をきっかけに、たった一人の保安官VS.全町民＜1,890人＞という、前代未聞の死闘が幕を開ける。

本作について、ベン・ウィートリー監督は「映画制作という観点から言えば、『NORMAL/ノーマル』は私が長年手掛けたいと熱望していたジャンル、いわば"ネオ・ウエスタン（現代的西部劇）"でした。だからこそ、その要素が凝縮されているんです。言ってみれば、名作『真昼の決闘』の構図を反転させたような作品で、保安官は街に乗り込んでくる悪党と戦うのではなく、街の住民そのものと戦わなければならない。その設定に一瞬で魅了されました」と、保安官が守るべき町民たちと対峙するという異色の設定に惹かれたことを明かしている。

また、主演のボブ・オデンカークも「ユリシーズは新しい保安官が選出されるまでの数週間、限定で赴任してきた代理保安官です。彼は街の何かがおかしいと察しつつも、それが何なのかは掴めていない。しかし、たった2日間のうちに、この街に渦巻く『巨大な謎』へとつながるいくつかの事件を偶然暴いてしまう。そこから事態が一気に大爆発を起こすわけです」と語り、一見平和な町に隠された謎が、思いもよらぬ事態を引き起こしていくことを示唆している。