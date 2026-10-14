ジェイソン・ステイサム主演のアクション映画『シェルター』がPrime Videoで配信開始

ジェイソン・ステイサム主演のアクション映画『シェルター』が、Prime Videoで配信（購入/レンタル）となった。また、11月18日より見放題独占配信が開始となる。
『シェルター』は、ジェイソン・ステイサム演じる国家の"抹殺リスト"に載った元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関・MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。
コミカルさを排し、リアルな銃撃戦や近接格闘、ブービートラップを駆使したサバイバル描写を通して、ステイサムが"孤高のアウトロー"へと原点回帰を果たす。一方で、嵐で唯一の肉親を失った少女ジェシーを守りながら逃避行を続ける中、心に傷を負った二人が互いを支え合い、父娘のような絆で結ばれていくドラマも本作の大きな見どころとなっている。ジェシー役には、『ハムネット』（2025）で注目を集めた新星ボディ・レイ・ブレスナックが抜擢され、 ステイサムと堂々たる共演を果たした。さらに、メイソンを執拗に追う元MI6長官マナフォート役を英国の名優ビル・ナイが務め、重厚な存在感を発揮。監督は『グリーンランド -地球最後の2日間-』（2020）などで知られるリック・ローマン・ウォー。迫力あるリアルアクションと濃密な人間ドラマを融合させ、ステイサムの新たな代表作を完成させた。
■ストーリー
スコットランド沖の孤島で隠遁生活を送るマイケル・メイソン（ジェイソン・ステイサム）は、忠実な犬だけを伴い、灯台で一人暮らしをしていた。週に一度の物資はジェシー（ボディ・レイ・ブレスナック）という少女とその叔父によって届けられていた。ある日、猛烈な嵐によってジェシーが叔父のボートに戻ろうとして溺れかけたとき、メイソンはためらうことなく命がけで救出に向かう。英国政府の元特殊部隊員であるメイソンと、家族を亡くしたジェシーは心を通わせていくが、突如として情報機関・MI6に襲撃されてしまう。実はメイソンは元MI6長官マナフォート（ビル・ナイ）の恨みを買い、政府の"抹殺リスト"に登録されていたのだ。すべての落とし前をつける決意を固めたメイソンは、ジェシーを守りながら英国本土に舞い戻るが、行く手にはMI6の監視網とスゴ腕の刺客が待ち受けていた……。
■出演者（役名：俳優名）
レイモンド・ガン：サム・ロックウェル
ヴィーナス・ノヴァ：スカーレット・ヨハンソン
アイ＝ラ：トム・ウェイツ
■スタッフ
監督：リック・ローマン・ウォー
脚本：ブラッド・バード、マシュー・ロビンス
提供：木下グループ
配給：キノフィルムズ
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