ジェイソン・ステイサム主演のアクション映画『シェルター』が、Prime Videoで配信（購入/レンタル）となった。また、11月18日より見放題独占配信が開始となる。

ジェイソン・ステイサム主演のアクション映画『シェルター』がPrime Videoで配信開始

『シェルター』は、ジェイソン・ステイサム演じる国家の"抹殺リスト"に載った元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関・MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。

コミカルさを排し、リアルな銃撃戦や近接格闘、ブービートラップを駆使したサバイバル描写を通して、ステイサムが"孤高のアウトロー"へと原点回帰を果たす。一方で、嵐で唯一の肉親を失った少女ジェシーを守りながら逃避行を続ける中、心に傷を負った二人が互いを支え合い、父娘のような絆で結ばれていくドラマも本作の大きな見どころとなっている。ジェシー役には、『ハムネット』（2025）で注目を集めた新星ボディ・レイ・ブレスナックが抜擢され、 ステイサムと堂々たる共演を果たした。さらに、メイソンを執拗に追う元MI6長官マナフォート役を英国の名優ビル・ナイが務め、重厚な存在感を発揮。監督は『グリーンランド -地球最後の2日間-』（2020）などで知られるリック・ローマン・ウォー。迫力あるリアルアクションと濃密な人間ドラマを融合させ、ステイサムの新たな代表作を完成させた。