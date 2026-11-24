映画の歴史において、夜空に浮かぶ巨大な「月」は、単なる景色にとどまらない。それは時に、日常のルールや制約を解き放ち、主人公たちが未知の世界へと踏み出す"自己解放の瞬間"の象徴として描かれてきた。暗闇の中でひときわ強い光を放つ満月を背に、登場人物たちが新たな一歩を踏み出す瞬間――その神秘的な一幕は、いつの時代も観客たちの心に「自分もどこへでも行ける」という希望を与え続けている。

そして本日11月24日は、月が一際大きく明るく輝く「スーパームーン」の日。夜空を見上げるのが楽しみになるこの特別な日にあわせ、映画史に燦然と輝く"月"に纏わる名シーンが印象的な名作2本をプレイバック。さらに、この冬、その系譜に新たな1ページを刻むディズニー・アニメーション最新作『ビリーと魔法のはじまり』（2026年12月4日全国公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の魅力にも迫っていく。

大人の"あたり前"に囚われない！宇宙人との温かな絆が"奇跡"を起こす『E.T.』

「夜空に浮かぶ月」と聞いて、誰もが真っ先に思い浮かべるのがスティーヴン・スピルバーグ監督の不朽の名作『E.T.』（1982）だろう。地球に取り残された宇宙人E.T.を自宅に匿った少年エリオット（ヘンリー・トーマス）は、彼を故郷の星へ帰すため、大人たちの追跡を振り切って自転車を全力で漕ぎ出す。行き止まりの崖が迫り、絶体絶命と思われたその瞬間、E.T.の不思議な力によって自転車の車輪が地面を離れ、ふたりは巨大な満月のシルエットを横切るように夜空へと舞い上がる――。大人の"あたり前"に縛られず、重力をも軽々と飛び越えるエリオットの姿は、まさに周囲のしがらみから解放され、不可能を可能にした「奇跡の瞬間」そのもの。ジョン・ウィリアムズの壮大なスコアも相まって、この名シーンは、公開から40年以上経った今もなお輝き続けている。

古いしきたりを脱ぎ捨て、新たな世界へ飛び立つ『アラジン』

ディズニー・アニメーションの金字塔『アラジン』（1992）からも、ロマンティックで爽快な月夜の飛行シーンが挙げられる。王宮の窮屈なルールや決められた結婚に息苦しさを感じていた王女ジャスミンを、貧しくも自由な心を持つ青年アラジンが魔法の絨毯に乗せて夜の空へと連れ出す名場面だ。名曲『ホール・ニュー・ワールド』の美しい旋律に乗せ、煌びやかな星空と満月のもとを自由に飛び回るふたり。その様相はまさに、身分の壁やしがらみからの完全な解放を象徴している。空飛ぶ絨毯の上から初めて世界を見下ろした時、その世界はまるで、これまでとは全く違う新たな世界のように美しく煌めき出す。これまでの"あたり前"に縛られず広い世界を見たくなる、そんな観る者の心までふわりと軽くなるシーンとなっている。

『ビリーと魔法のはじまり』が描く、満月のもとでの新たな魔法とは？

これら映画史に刻まれた名作たちの系譜に、この冬、新たな衝撃と感動をもたらすのが、『アナと雪の女王』（2013）『ズートピア』（2016）のディズニー・アニメーション・スタジオが贈る最新作『ビリーと魔法のはじまり』だ。本作の主人公ビリー・ドーは、ディズニーヒロイン史上初となる"現代の高校生"。周囲が決める"普通"に息苦しさを感じ、ルールに縛られず自分らしくいられる場所を探していた彼女は、ある日、眠っていた魔法の力に目覚め、魔法使いたちが暮らす秘密の王国「ヘックス」へと導かれていく。しかし、女王セレステ以外、誰も空を飛べないはずの魔法界で、彼女だけが空を舞ったことで運命は一変。ヘックスの女王からその力を恐れられ、追われる身となったビリーは、やがて自身の家族に隠された秘密と、魔法界を揺るがす大事件の渦中へと巻き込まれていく。

注目したいのは、作中の随所に散りばめられた「月」のモチーフだ。作品タイトルのロゴに描かれた三日月にはじまり、ビリーが身につけている三日月の耳飾り、さらには魔法界「ヘックス」への入り口となる扉にも、外側の三日月から中央に向かって満月へと満ちていくマークがあしらわれている。まるで何か特別な意味があるかのように、さまざまなシーンで目にすることができるこの「月」は、本作においてきっと重要な鍵を握っているに違いない。すでに公開されている予告編でも、ヘックスの夜空に煌煌と輝く巨大な満月の姿が確認できるが、その満月を背に、周囲のしがらみに息苦しさを感じていたビリーはどのような冒険を繰り広げるのか――。監督を務めるファウン・ヴィーラスンソーンも、「これは、自分の潜在性、秘めた可能性を見つける旅を描く物語です」と語る本作。 セレステ女王以外、誰も空を飛べないはずの魔法使いの世界「ヘックス」を舞台に描かれる、新たな"魔法"の物語に是非注目してほしい。

11月24日のスーパームーンの夜、美しい満月を見上げながら、ビリーが巻き起こす新たな魔法の物語に胸を膨らませてみてはいかがだろうか。周囲の目や常識という重力を振り切り、自分だけの魔法を解放する新時代のディズニーヒロインの姿をぜひ劇場の大きなスクリーンで見届けていただきたい。