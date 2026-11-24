第78回カンヌ国際映画祭 アウト・オブ・コンペティション部門に出品されたフランス映画"13 jours,13 nuits（英題：13 Days,13 Nights）"の邦題を『13 DAYS／脱出への最終便』とし、2027年2月5日より新宿ピカデリーほか全国公開することが決定した（配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）。この発表にあわせ、ティザービジュアルと場面写真7点が公開となっている。

『13 DAYS／脱出への最終便』』は、2021年8月、2,805人の避難民をアフガニスタンからフランスに退避させる作戦の重大な一局面であるフランス大使館の苦闘に焦点を当てた実話ベースの救出劇。

2021年の夏、アフガニスタンで撮影された信じがたい光景に世界中が言葉を失った。米軍を始めとする駐留外国軍が撤退するなか、同年8月15日にイスラム主義武装勢力タリバンの進撃によって首都カブールが陥落。とりわけタリバンを恐れて国外脱出を望むアフガニスタンの人々がカブール国際空港に大挙押し寄せ、離陸する米軍輸送機にしがみつく姿は日本にも衝撃を与えた。本作は、フランス国家警察に所属していた実在の警察官、モハメッド・ビダ自身によるノンフィクション原作『カブール、最悪の13日間』（早川書房刊）に基づいている。

主演を務めるのは、2006年に『デイズ・オブ・グローリー』でカンヌ国際映画祭男優賞を受賞（共演者4人との共同受賞）し、監督としても活躍しているフランスの名優ロシュディ・ゼム。原作を読んで感銘を受け、脚本が書かれる前に出演オファーを快諾したという彼が、深みある存在感でビダを体現し、キャリアの代表作となるであろう名演技を披露する。ビダの通訳としてタリバンとの息づまる交渉に同行するエヴァに扮するのは、『裸足になって』（2022）『オートクチュール』（2021）の若手実力派リナ・クードリ。また、CNN特派員のクラリッサ・ウォードに触発されて創られたキャラクターであるケイトを、『アフター・ウェディング』（2006）やTVシリーズ『コペンハーゲン／首相の決断』（2013〜22）で名高いデンマークのトップ女優シセ・バベット・クヌッセンが演じている。メガホンを執ったのは、『エッフェル塔～創造者の愛～』（2021）と2023年の『三銃士』2部作という大作を手がけてきたマルタン・ブルブロン監督。綿密なリサーチを生かしてドラマに真実味を吹き込むとともに、ロケ地のモロッコにカブールの街並みと空港を再現し、壮大なスケールの群衆シーンを映像化。『シンドラーのリスト』（1993）『ホテル・ルワンダ』（2004）『アルゴ』（2012）『ダンケルク』（2017）といった歴史上の救出／脱出作戦を描いた実話ものの系譜に連なる本作は、戦争に命を脅かされ、国を追われる人々が絶えない現代にかすかな希望を示す映画でもある。

この度、ティザービジュアルと場面写真7点が公開になっている。有刺鉄線が張り巡らされた、そそり立つフランス大使館の壁。その前には、押し寄せる避難民と群衆がひしめき合い、緊迫した空気が張り詰めている。そして、その対面にただ一人、立ち尽くす警備司令官のビダの姿が印象的だ。 場面写真は、緊張した面持ちでタリバンとの交渉に向かうビダとエヴァや緊迫した状況でもマイクを向け、その瞬間を取材しようとするケイトの姿やフランス政府が用意した飛行機に乗り込むために列をなす人々の様子が収められている。

劇中で、絶体絶命の極限状況においても、避難民を置き去りにしない倫理的な選択を貫くビダ。時には自らも傷つき、不安や恐怖に打ちひしがれる彼の姿は、観る者の共感を呼び、真の勇敢さや他者への思いやりとは何なのかを静かに問いかけてくる――。