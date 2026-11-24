夢に向かって一歩を踏み出す少女リジーの挑戦を、音楽とともに描く映画『K-POP スーパースター！THE DEBUT』が、東和ピクチャーズ配給にて2027年5月14日に全国公開決定。このたび、インターナショナル予告編と場面写真1点が公開となった。

『K-POP スーパースター！THE DEBUT』は、アメリカ育ちの韓国系アメリカ人である主人公のリジー・リー（ジヨン・ユ）が、オーディション番組「K-POPスーパースター」に出会い、幼少期からの夢に挑むため、単身でソウルへ向かう成長譚。このオーディションからデビューできるのは、わずか4人――。世界中から集まった才能溢れるライバルたちと切磋琢磨しながら、慣れない環境や思うようにいかない日々のなかで、自分の可能性と向き合っていくリジーが、大切な仲間との出会い、家族との絆、そして大好きな音楽に支えられながら、夢に向かって歩んでいく姿が描かれている。

主人公のリジーを演じるのは、第98回アカデミー賞の最優秀長編アニメーション賞と最優秀歌曲賞の2部門を見事受賞し、世界的なヒットを記録したNetflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』（2025）の英語版でゾーイの台詞を担当したことで知られる、今人気急上昇中の若手俳優ジヨン・ユ。さらに、歌手としても絶大な人気を誇るエリック・ナムや、ウェス・アンダーソン監督の『グランド・ブダペスト・ホテル』（2014）などで知られるトニー・レヴォロリが共演に名を連ね、『ソウルへGO！！』（2015）で注目を集めたベンソン・リーが監督を務めるなど、世界を股にかけて活躍する実力派キャストと気鋭のクリエイターが集結。さらに、製作にはHYBE Americaが参加し、ソウルを舞台に音楽とともに夢を追う人々の物語をドラマチックにスクリーンへと焼き付けている。

また、日本でも大人気のK-POPガールズグループ・ILLITが本作にカメオ出演することがアナウンスされている。果たしてどんなシーンに登場するのか、本編への期待が高まるばかりだ。さらに、BTS、ENHYPEN、IVE、aespa、TWICE、KATSEYE、JISOO、LE SSERAFIM、CORTISといった世界的トップアーティストたちの楽曲も本編に登場することが予告のラストで明らかになっている。「君だけの歌声を世界に届けて」――夢に挑むなかで自分自身の可能性を信じ、新しい一歩を踏み出すリジーの物語を、ぜひ劇場のスクリーンで目撃してほしい。