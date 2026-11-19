ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）の「FATHER」篇より本編映像が公開となった。本日、11月19日は「FATHER」篇に出演するアダム・ドライバーの誕生日でもある。

ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』の「FATHER」篇より本編映像が公開

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

3つの物語が交差するオムニバス形式の本作。「FATHER」篇にはトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、「MOTHER」篇にはシャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェットら豪華俳優陣が出演。さらに「SISTER BROTHER」篇には、ユースカルチャーシーンで存在感を放つルカ・サバト、インディア・ムーアらフレッシュな顔ぶれが揃い、それぞれ個性豊かなキャラクターを演じている。

この度、トム・ウェイツ、アダム・ドライバー、メイム・ビアリクが出演する「FATHER」篇より本編映像が公開となった。本日、11月19日は「FATHER」篇に出演するアダム・ドライバーの誕生日でもある。

「FATHER」篇の舞台はアメリカ・ニュージャージー。田舎町に隠居する父を訪ねた娘・エミリー（メイム・ビアリク）と息子・ジェフ（アダム・ドライバー）。破天荒で風変わり、どこか食えない父（トム・ウェイツ）の一人暮らしを心配する二人は、その暮らしぶりを確かめようと、あれこれと父に問いかける。しかし、返ってくる言葉はどこか噛み合わない――。

3つの物語の最初を飾る「FATHER」篇について監督は「スタート地点は、『もしトム・ウェイツがアダム・ドライバーの父親だったら、何ができるだろう？』と考えたこと」と、名優２人の存在が、映画そのものの出発点になっていることを明かした。さらに、姉役のメイム・ビアリクについて、自らを「オタク」と称するほど夢中になっているアメリカの人気クイズ番組『ジェパディ！』に出演していたことがキャスティングのきっかけだったといい、「実のところ私のお気に入りの司会者の一人だったので、彼女を思い浮かべながら脚本を書きました」と意外な裏話を披露。

さらに、「FATHER」篇の舞台のニュージャージーについて、監督自身がキャッツキル（ニューヨーク州南東部・ハドソン川の西にある山地）に持つ人里離れた仕事場にインスパイアされたといい、「私自身、一人で静かに執筆や仕事ができる場所を持っているんです。だから父親役にもそういう場所が欲しかった」と舞台設定の経緯を明かした。

本編映像では、田舎町でひとり暮らす父のもとを、段ボールいっぱいの食料品を抱えた息子と娘が訪れ、久しぶりの再会を果たす様子が映し出される。久々に訪れた実家は雑然としているものの、窓辺には「友人が作ってくれた」という見慣れない回転チェアが。年老いた父は、つつましく隠居生活を送っている…ように見えるが、一筋縄ではいかない性格をよく知る息子と娘は、どこか疑わしげに部屋を見渡すのだった──。

トム・ウェイツ演じるひと癖もふた癖もある父親と、そんな父に振り回される姉弟。家族ならではの微妙な距離感と、ジム・ジャームッシュ真骨頂ともいえる、オフビートなユーモアが漂う本編映像となっている。