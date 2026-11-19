武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2023）の続編『バイオレント・ナイト2』（2026年12月4日日米同時公開 配給：東宝東和 提供：ユニバーサル・ピクチャーズ）のアクションシーン満載な特別映像が公開となった。

『バイオレント・ナイト2』は、武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2023）の続編。前作では、少女とその家族を救うため、容赦なき肉弾戦で悪党を撃退したサンタクロース（デヴィッド・ハーバー）。しかし今作では、＜クリスマスの本当の意味＞を見失ってしまったことでまさかの"悪い子"リストに登録されてしまう!? 魔法の力を失い、頼みの超人パワーが使えない"ただのおじさん"になってしまったサンタは、ショッピングモールを恐怖に陥れる冷酷なギャングたちに立ち向かうことに──。

主人公のサンタクロース役は、大人気Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス』（2016～26）のジム・ホッパー署長役やMCU作品『サンダーボルツ*』（2025）のレッド・ガーディアン役で知られるデヴィッド・ハーバーが続投。前作以上の人間味溢れる葛藤と、強烈な肉弾戦を披露する。今作から参戦するサンタの妻ミセス・クロース役には、『アナと雪の女王』シリーズ（2013〜）のアナ役などで知られるクリスティン・ベル。その他にも、「チェルノブイリ」（2019）でエミー賞＆ゴールデングローブ賞にノミネートを果たした名優ジャレッド・ハリスに加え、『バッドボーイズ』シリーズ（1995〜）のジョー・パントリアーノ、プロレスラー兼俳優のマクスウェル・フリードマン、『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』（2023）のダニエラ・メルシオール、『グリーンランド』（2021）のアンドリュー・バチェラーなど、個性豊かな実力派キャストが集結した。前作に引き続き、製作には87ノース・プロダクションズの創設者であるケリー・マコーミックとデヴィッド・リーチ、監督もトミー・ウィルコラが再びメガホンをとる。

今回公開となったのは、サンタ役のデヴィッド・ハーバーのインタビュー映像、ミセス・クロース役を演じたクリスティン・ベルの姿も収められたメイキング映像、さらにはアクションてんこ盛りのテンション爆上がりな本編映像など、ファン必見の貴重なシーンの数々が収められた特別映像だ。映像冒頭では、クリスティン・ベルが「撮影15日目にしてミセス・クロース登場よ」とお茶目に挨拶。しかし、ひとたび撮影が始まるとサンタ顔負けの華麗な剣さばきで敵を一掃し、サンタが思わず「さすが俺の妻」と歓喜するほどの圧倒的戦闘力を見せつける。

続いてデヴィッド・ハーバーは、「今回サンタに新しい習慣ができた。クリスマスイブの前夜に"悪い子"を始末して回ることだ。その中でクリスマスの意味を見失う」と語り、本作の物語の核となる"サンタ自身が悪い子リスト入りする"衝撃の設定に言及。そもそもヨーロッパには、悪い子には"おしおき"として石炭など嬉しくない贈り物を置いていくという言い伝えがあり、前作でも少女トルーディとのやり取りの中で、悪党に「悪い子（悪党）には石炭をケツに突っ込んでやる」と言いかける印象的な場面が描かれている。前作で"おしおき"を通じて使命感を取り戻したサンタは、やがて"石炭以上のおしおきが必要だ"と暴走。クリスマスイブ前夜、特に凶悪な悪党を特定しては容赦ない制裁を下すという危険なルーティーンに目覚め、"裁くのは自分だ"という勘違いの果てに、魔法の力を失ってしまうのだ。

そして本作ではアクションもさらにスケールアップ！巨大ジップラインでスーパーを横断したり、ベイクショップのクッキーの抜き型を使った肉弾戦やエスカレーターからの弓矢戦法など、モールを最大限に活用したアドレナリン全開の本編映像が収められており、前作から進化した本作のアクションシーンに期待が高まる。

魔法を失っても問答無用で悪党を成敗する、サンタ夫妻の戦闘モード全開な場面写真5点が一挙公開となった。場面写真では、トレードマークの巨大ハンマーを肩に担ぐサンタ（デヴィッド・ハーバー）と、鋭いロングソードを手にする妻ミセス・クロース（クリスティン・ベル）の姿が切り取られており、最強夫婦の佇まいからは、これから始まる血で血を洗う壮絶なバトルの幕開けを予感させる。さらに、ショッピングモールのエスカレーターで矢をつがえ、眼前の標的を見据えるサンタの姿など、アドレナリン全開の戦闘シーンがうかがえる。一方で、重厚な椅子に腰掛け、膝の上のハンマーを握りしめる貫禄たっぷりなサンタも収められており、その表情からは悪党どもを叩き潰さんとする静かな怒りが宿っていることを物語っている。そして、サンタの装いも前作のダウンヘアから一変、マンバンヘアに眼鏡を合わせたスタイリッシュなビジュアルへと進化を遂げており、その新たな一面からも目が離せない。