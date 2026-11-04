『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』キャストから日本の観客へのメッセージ動画が到着

『パラサイト 半地下の家族』（2019）の親子役チェ・ウシク＆チャン・へジンが再共演したことで話題となった『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』（2026年11月20日公開 配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス）のメインキャスト、チェ・ウシク、チャン・ヘジン、コン・スンヨンから、日本の観客へのメッセージ動画が到着した。

『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』は、母と息子の生活の中で、ある日、突然現れた謎の数字を巡るヒューマン・ファンタジー。

この度、公開に先駆け、本作のメインキャスト3名が日本の観客に向けて作品の魅力を語る、コメント動画が公開となった。主人公・ハミン役のチェ・ウシク、ハミンの母・ウンシル役のチャン・ヘジン、ハミンの恋人・リョウン役のコン・スンヨンが、日本公開を待ちわびるファンに向けて作品の魅力を語っっている。チェ・ウシクを中心にぎゅっと集まった3人は、チェ・ウシクの「1，2，3」の合図で声をそろえ、まずは挨拶と自己紹介を。「ついに映画"あな母"が日本で公開します！」というチェ・ウシクの言葉に、小さくパチパチと拍手をするチャン・ヘジンの仕草がチャーミングだ。本作の魅力についてチェ・ウシクは、「家族と、友達と、恋人と……みんなが一緒に楽しめる映画です」と語り、続いてチャン・ヘジンは、「観た後にはお母さんの手料理が恋しくなって、心が温かくなる映画です」と、優しい笑顔で心を込めて伝える。そしてコン・スンヨンは、「映画にはたくさんの韓国料理が登場するので、合わせてお楽しみください！」と、見どころを紹介している。お互いがコメントを送っている間にもおだやかな笑顔を見せ、息ぴったりの3人。仲睦まじい様子に、本編への期待はさらに高まる。

さらに新たな場面写真も公開となった。新場面写真は、にぎやかな夜のソウルで物憂げな表情を浮かべる、仕事帰りと思しきハミン、市場で財布を片手に笑顔を見せるウンシル、栄養士の仕事に励むリョウンと、メインキャスト3人それぞれの個人ショット。キャラクターそれぞれの人生、仕事、生活に、きっと共感できるところがあるはずだ。