『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』の韓国式焼肉デート映像が公開

『パラサイト 半地下の家族』（2019）の親子役チェ・ウシク＆チャン・へジンが再共演したことで話題となった『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』（2026年11月20日公開 配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス）の韓国式焼肉デート映像が公開となった。また、チェ・ウシクとコン・スンヨンの自宅デート場面写真も到着している。

『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』は、母と息子の生活の中で、ある日、突然現れた謎の数字を巡るヒューマン・ファンタジー。

この度、韓国式焼肉デート映像が公開が公開となった。映像では、韓国料理には欠かせない「エゴマの葉」にまつわる、ハミンとリョウンの思い出のエピソードが綴られている。二人の食へのこだわりと、お互いへの思いやりが映し出されたほっこりするシーンだ。韓国料理ではお馴染みのサムギョプサル（豚バラ肉を使った焼肉）店で、焼肉デートをするハミンとリョウン。いざ食べようとすると、リョウンの大好きな、付け合わせのエゴマの葉がないことに気付くハミン。店長に尋ねてみるが、軽くあしらわれてしまう。「サンチュも好きよ」と笑うリョウンの気遣いを制し、突然、店外に駆け出したハミン。戻ってきたその手にはなんと、エゴマの葉がたっぷり。すぐに食べられるように洗ってきたのか、豪快にエゴマの葉の水を切るハミンの姿を、リョウンは驚きながら、嬉しそうに見つめる。

何事もなかったかのように席につき、エゴマの葉をとってリョウンに「あーん」と差し出すハミン。ほんの少し店長への愚痴もこぼしながら、微笑み合ってサムギョプサルを囲む、韓国カップルのかわいいデートシーンだ。

食べることが好きで、食べることを大事にするハミンとリョウンは、「食」に対する価値観がぴったりのお似合いカップル。ハミンとリョウンのお互いへの思いやり、リョウンのときめきが映し出された名シーンを、ぜひご覧いただきたい。

また、新たに公開された場面写真は、本作の見どころの一つである韓国料理と、ハミンとリョウンのツーショット。テーブルいっぱいに並べられた、ご飯におかずに大皿料理にスープ。見ているだけで、お腹の鳴る音が聞こえてきそうである。ハミンとリョウンは、スマホを片手に部屋でまったり。ハミンの肩に顎を乗せるリョウンのキュートな視線と、心を許し合っていることが一目に分かる距離感と表情に注目したい。