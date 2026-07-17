ホラーの帝王、スティーヴン・キングの原作を、ボディ・ホラーの巨匠、デヴィッド・クローネンバーグが映画化した『デッドゾーン』のブルーレイが2026年9月25日に発売となる。日本では初のブルーレイ化となる本作の価格は6,930円。

『デッドゾーン』は、ホラーの帝王、スティーヴン・キングの原作を、ボディ・ホラーの巨匠、デヴィッド・クローネンバーグが映画化した作品。

主人公のジョニー・スミスを演じるのは、『ディア・ハンター』（1978）で第51回アカデミー賞助演男優賞に輝いたクリストファー・ウォーケン。彼が標的とする政治家のグレッグ・スティルソン役には、『地獄の黙示録』（1979）『炎の少女チャーリー』（1984）のマーティン・シーン、ジョニーの元恋人サラ・ブラックネル役には、『天国の日々』（1978）『SF／ボディ・スナッチャー』（1978）のブルック・アダムスと、名優が勢ぞろい。

特徴的な恐怖演出でホラー映画界に確固たる地位を確立した鬼才デヴィッド・クローネンバーグは、『スキャナーズ』（1981）に参加した撮影のマーク・アーウィンと、編集のロナルド・サンダースのコンビを再び起用、寒々しく静かな緊張感に満ちた映像世界を構築している。

日本では初めてとなるブルーレイ化に際して、字幕を一新し、「日曜洋画劇場」初回放送版の日本語吹替音声を収録。過去のDVDに収録されたものよりも吹替シーンが長い「完全版」と言える内容となっている。また、特典として、日本版のソフトでは初めての収録となるドキュメンタリー集も収録している。