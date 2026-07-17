ホラーの帝王、スティーヴン・キングの原作を、ボディ・ホラーの巨匠、デヴィッド・クローネンバーグが映画化した『デッドゾーン』のブルーレイが2026年9月25日に発売となる。日本では初のブルーレイ化となる本作の価格は6,930円。
『デッドゾーン』は、ホラーの帝王、スティーヴン・キングの原作を、ボディ・ホラーの巨匠、デヴィッド・クローネンバーグが映画化した作品。
主人公のジョニー・スミスを演じるのは、『ディア・ハンター』（1978）で第51回アカデミー賞助演男優賞に輝いたクリストファー・ウォーケン。彼が標的とする政治家のグレッグ・スティルソン役には、『地獄の黙示録』（1979）『炎の少女チャーリー』（1984）のマーティン・シーン、ジョニーの元恋人サラ・ブラックネル役には、『天国の日々』（1978）『SF／ボディ・スナッチャー』（1978）のブルック・アダムスと、名優が勢ぞろい。
特徴的な恐怖演出でホラー映画界に確固たる地位を確立した鬼才デヴィッド・クローネンバーグは、『スキャナーズ』（1981）に参加した撮影のマーク・アーウィンと、編集のロナルド・サンダースのコンビを再び起用、寒々しく静かな緊張感に満ちた映像世界を構築している。
日本では初めてとなるブルーレイ化に際して、字幕を一新し、「日曜洋画劇場」初回放送版の日本語吹替音声を収録。過去のDVDに収録されたものよりも吹替シーンが長い「完全版」と言える内容となっている。また、特典として、日本版のソフトでは初めての収録となるドキュメンタリー集も収録している。
■ストーリー
平凡な高校教師だったジョニーは交通事故に遭い、昏睡状態のまま５年もの年月が過ぎた。奇跡的に目を覚ました彼は、他人の秘密や過去、未来を見通す不思議な力――超能力が備わっていることに気づく。自らの力を使って、連続殺人事件を解決に導き、教え子の事故を防いだジョニー。そんななか、彼は恐ろしいヴィジョンを視る。それは、若手政治家グレッグがアメリカ大統領となり、核戦争を引き起こすという最悪の未来。ジョニーはやがて訪れる破滅を防ぐため、グレッグの暗殺を決意するのだが…。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
クリストファー・ウォーケン（野沢那智）
ブルック・アダムス（土井美加）
マーティン・シーン（富山敬）
ニコラス・キャンベル（大滝進矢）
トム・スケリット（坂口芳貞）
アンソニー・ザーブ（小林修）
ハーバート・ロム（内田稔）
コリーン・デューハースト（麻生美代子）
■スタッフ
監督：デヴィッド・クローネンバーグ
原作：スティーヴン・キング
製作：デブラ・ヒル
製作総指揮：ディノ・デ・ラウレンティス
脚本：ジェフリー・ボーム
撮影：マーク・アーウィン
音楽：マイケル・ケイメン
編集：ロナルド・サンダース
プロダクション・デザイン：キャロル・スピア
VFX：マイケル・レンニック
発売・販売元：マクザム
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