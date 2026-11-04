映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、Filmarksによるホラー連続上映企画「Filmarksホラー」第2弾として、製作20周年を記念し、スティーヴン・キング原作、フランク・ダラボン監督・脚本によるSFホラー『ミスト』の4Kバージョンが2027年1月8日より2週間限定で上映される。この発表にあわせ、今回の4Kリバイバル上映用に制作された、ティザーポスターが公開となった。

トラウマ必死のSFホラー『ミスト』が4Kで帰還 - 1月8日より2週間限定で上映決定

『ミスト』は、突如として街を飲み込んだ霧の中、逃げ場を失いスーパーマーケットに閉じ込められた人々を追い詰める未知なる恐怖、疑心暗鬼によって狂信へと傾いていく人間の本性を抉るSFホラー。

人間の弱さと暴走を容赦なく描き出し、原作者スティーヴン・キングをも唸らせた映画史に残る「トラウマ」作品として、製作から約20年が経った今なお観る者の倫理観を揺さぶり続けている。監督は、『ショーシャンクの空に』（1994）『グリーンマイル』（1999）のフランク・ダラボンが務めた。

この度、4Kリバイバル上映にあわせて制作された、ティザーポスターが公開となった。ポスターは、物語の舞台となるスーパーマーケットのガラス扉に"DO NOT ENTER（進入禁止）"のサインと滴る血の手形が浮かぶ、不穏な仕上がりとなっている。

本作では、Filmarksのホラー連続上映企画「Filmarksホラー」では、2名以上で来場すると1名あたり400円割引でお得に鑑賞できる「道連れ割（みちづれわり）」が実施される。ひとりで観るには少し怖いホラー映画を、友人や恋人、家族など、誰かを"道連れ"にして映画館で鑑賞するための特別割引だ。通常料金は1,700円だが、「道連れ割（みちづれわり）」を利用すると、1名あたり1,300円で鑑賞できる。