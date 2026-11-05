一攫千金リアリティーショー『ストレージ・ウォーズ ～倉庫まるごと買取ります！～』がPrime Video/U-NEXTで配信

エーアンドイーネットワークスジャパンは、レンタル倉庫に眠る品々を争奪し一攫千金を狙うリアリティーショー『ストレージ・ウォーズ ～倉庫まるごと買取ります！～』を2026年11月6日よりPrime Video、U-NEXTにて日本初配信する。

『ストレージ・ウォーズ ～倉庫まるごと買取ります！～』は、レンタル倉庫に眠る品々を争奪し一攫千金を狙うリアリティーショー。

2014年にヒストリーチャンネルで放送されたアメリカの大人気番組だが、今回は日本初配信を記念し、本編特別映像が公開された。およそ3,000部にもわたるエルヴィス・プレスリーの新聞に目を付けたバイヤーは、その価値を専門家に尋ねるべく、エルヴィスグッズのコレクターの元へ向かう。エルヴィスが亡くなった直後に発行された特別版のメンフィス・プレス・シミター（エルヴィスの地元であるテネシー州メンフィスを拠点に発行されていた地方新聞）を目にした専門家は、「これはいいですよ。コピーじゃない、確かにオリジナルです」と目を見張る。専門家の見積もりによると、「１部で5ドルです、少なくとも」と語り、「つまり合計で1万5,000ドル、安くとも。高くて、3万ドル（約470万円 ※2026年10月28日時点の為替レート換算）ぐらいでしょう。これは歴史的に貴重なものなんです。とにかく素晴らしいですよ」とその高い価値を訴えかけた。あなたの自宅にも実は意外なお宝が潜んでいるかも!? 年末の大掃除の前に、一攫千金リアリティーを観ながらお宝探しをしてみてはいかがだろう。