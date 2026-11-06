『大富豪になるための正しい殺し方』出演のマーガレット・クアリーとグレン・パウエルの再会シーンが公開

北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（2026年11月13日公開 配給：KADOKAWA）に出演しているマーガレット・クアリーが、グレン・パウエル演じる主人公と再会を果たすシーンが公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度公開された本編映像は、大富豪一族から追放され、高級テーラーの店員として働くベケットのもとへ、初恋相手である富裕層の令嬢ジュリアが偶然客として現れるシーンから始まる。気まずさから目を逸らそうとするベケットに対し、ジュリアはすぐさま彼に気づき、「ベケット？ ウソでしょ」と無邪気に驚きを露わにする。ベケットが耳につけているインカムを見つけると、「その耳は……シークレットサービス？」とユーモアたっぷりにからかうなど、親しげな雰囲気で近況を語り合うふたり。しかし、ベケットが「よければ、近況報告でもしないか？ そのうち一杯どう？」と誘うと、ジュリアは笑みを浮かべたまま「いいわね。でも時期が悪くて……」と、指にはめた大きな結婚指輪をさりげなくアピール。彼を巧みにあしらってみせ、ベケットは苦笑いを浮かべる。さらに帰り際、ジュリアは何気ないトーンで「そうだ、レッドフェローの財産は？」と問いかける。ベケットが「相続する。いつかね」と答えると、ジュリアは蠱惑的な笑みを浮かべながら、「全員を殺したら電話して」と言い残し、颯爽と立ち去っていくのだった。ウィットに富んだ軽妙なやり取りのなかに、今後の連続暗殺計画に火をつけ、完璧だったはずの計画を狂わせていく不穏さが同居した、見応え抜群の映像となっている。

本シーンでひときわ目を引くのが、ジュリアが纏う鮮やかなピンクが印象的なCHANELのセットアップ。実生活でもシャネルのアンバサダーを務めるマーガレット・クアリーの気品ある美しさと、少し支配的で掴みどころのないキャラクター性が見事にマッチしている。ジュリアという強烈な役柄について、演じたマーガレット自身は「彼女がいわゆる『悪役』であるところがとても気に入っています」と語り、「背徳的で刺激的な魅力を持ったキャラクター」だと分析。ベケットとジュリアの関係についても、「どこかいじめのようでありながら思わせぶりな関係で、幼少期からお互いに強い影響を与え合っていた」と述べる。ジョン・パットン・フォード監督もまた、マーガレットの圧倒的な存在感を絶賛。「ジュリアは1930〜40年代のクラシック映画に登場するファム・ファタールの系譜を継ぎつつ、現代風にアップデートしたキャラクターです」と明かし、「ここまで突き抜けている彼女を、観客も完全には責められないはず」とその魅力的なキャラクター造形に太鼓判を押す。さらに相手役を務めたグレン・パウエルも、「どこか昔懐かしいファム・ファタール的なキャラクターですが、マーガレットは素晴らしい現代的な感覚で作品にリアリティと圧倒的な生命力を与えています」と賛辞を寄せ、二人の確かな演技の掛け合いが作品全体の推進力になっていることを明かした。

ベケットを翻弄し、完璧だったはずの計画を狂わせていく魅惑のヒロイン・ジュリア。莫大な富とステータスを追い求めるふたりの危険でスリリングな関係性がどんな結末を迎えるのか、ぜひ劇場の大スクリーンで確かめていただきたい。