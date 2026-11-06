アン・ハサウェイ主演『ヴェリティ／真実』の本編映像と新場面写真2点が公開

アン・ハサウェイ主演『ヴェリティ／真実』（公開中 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の本編映像と新場面写真2点が公開となった。

『ヴェリティ／真実』は、全米No.1恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名の小説を原作としたミステリー・サスペンス。2022年USA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインするという快挙を達成した作家で、なかでも2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説となった『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）はブレイク・ライブリー主演で映画化され、全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した。2023年にはTIME誌によって「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、世界的に支持を得ており、本作ではプロデューサーも務めている。

主演はアカデミー賞受賞女優のアン・ハサウェイ。今年は『プラダを着た悪魔2』の大ヒットにはじまり、『オデュッセイア』『隣人たち』『オークストリートの異変』と立て続けに主演作が日本公開。先日もトム・クルーズ主演『デイズ・オブ・サンダー』の続編へ新キャストとして加わることを発表して話題を席巻している彼女の最新作は、刺激的なミステリー・サスペンス。『プラダを着た悪魔』シリーズ（2006〜）で魅せた華やかでポジティブな雰囲気から一転、本作では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォードをダークかつ色気たっぷりに演じる。共演には大ヒットした官能ラブストーリー『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ（2015〜18）のダコタ・ジョンソン、さらに名作『ブラックホーク・ダウン』（2001）やアカデミー賞受賞の『オッペンハイマー』（23）、さらに殺人鬼を演じたM・ナイト・シャマラン監督作『トラップ』（2024）も記憶に新しいジョシュ・ハートネットら豪華俳優陣が揃った。

メガホンを取ったのは、マイケル・ショウォルター。『タミー・フェイの瞳』（2021）をアカデミー賞主演女優賞を含む2部門受賞へ導いた実力派で、アン・ハサウェイ＆ニコラス・ガリツィン共演のロマンス映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）で一般女性と若手アイドルの恋愛をトキメキたっぷりに描いてヒットへ導くなど、アンとのケミストリーは抜群。そんな彼が、人間の愛憎うごめくサスペンスをセクシーに、そしてスリリングに描く。

今回公開されたのは、売れない作家ローウェン（ダコタ・ジョンソン）と世界的人気作家ヴェリティ（アン・ハサウェイ）の対峙シーン。不慮の事故により、動くことも話すこともままならないヴェリティに、ローウェンが宣戦布告をする緊張感あふれるシーンが切り取られている。ヴェリティが書いたと思われる不気味な「原稿」に綴られた、夫への嘘や子供たちに対する激しい感情に対して嫌悪感を持っていたローウェンは、「こんなに恵まれていながらどうして？」と、問いかける。続けて、「あなたはすべてを手に入れた。私のほしいものすべて。でもその資格はない。だから私が奪う。何もかも」と宣戦布告。ローウェンがヴェリティの夫ジェレミー（ジョシュ・ハートネット）に向ける感情は、果たして本当に「愛」なのか？ それとも、すべてを手にしているヴェリティへの「執着」なのか？ヴェリティが原稿に残した謎や疑念の真相に迫るきっかけとなるシーンとなっている。

この本編シーンはアン自身もお気に入りと語っており、「言葉の音楽性に耳を傾けるのは、心からぞくぞくする体験でした。あの場面が大好きですし、この作品での彼女の演技が大好きです」と、ダコタの演技を絶賛。本編中では火花を散らす二人だが、カメラの外では相思相愛の一面を見せる。ローウェンが抱く嫉妬や執着といった感情を、ダコタが静かな怒りを込めたモノローグで表現する一方、話すことも動くこともままならない状況にありながら、表情だけで感情を伝えるアン・ハサウェイ。それぞれが抱える＜真実＞を、対照的な表現で魅せる二人の迫真の演技にも、ぜひ注目してほしい。

あわせて公開となった場面写真では、ダコタ・ジョンソン演じるローウェンがヴェリティに抱く「執着」が写されている。ヴェリティの"V"が刺繍されているバスローブに身を包み鏡に写る姿はまるでヴェリティのよう……。さらに、ヴェリティの、妻、そして母としての位置を奪おうと、楽しげに食卓を囲む姿も。ヴェリティのすべてを奪いたいローウェンだが、本作で描かれている夫婦愛・親子愛・家族愛、果たしてそれは本当に「愛」なのか？「エゴ」なのか？様々な疑問が残る、衝撃の結末をぜひ劇場でご覧いただきたい。