U-NEXTは、韓国の恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛2』（全20話）の見放題独占配信を開始した。

『神がかりの恋愛2』は、神占（霊媒師）、四柱推命、タロットなど、それぞれの分野で活躍するMZ世代の男女占い師が、自らの相性・恋愛運を占って運命の相手を探すという恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛』の第2シーズン。MCにはシン・ドンヨプ、ユ・インナ、ユ・ソンホ、Gabeeが名を連ね、占い師ならではの運命が交錯する新鮮な恋愛模様を見守る。

参加者たちは対面前日、生年月日時が記された「運命の札」をもとに、自らの占術で「運命の相手」を事前選択。顔も素性も知らない状態で最初の一手を決める独自のルールは、シリーズ共通の醍醐味だ。さらに初対面の場では、占い師ならではの鋭い感と心理戦が交差。運命に従うのか、心に従うのか——。1週間の共同生活で揺れ動く感情の行方から目が離せない。

今シーズンから占い師のパク・ソンジョンが新たに加わり、参加者の過去・現在・未来を鋭く読み解きながら盛り上げる。

なお、U-NEXTでは、『神がかりの恋愛1』のほかにも、韓国恋愛リアリティ番組ブームの火付け役として多くファンを集めているシリーズの最新作『HEART SIGNAL 5』を見放題で独占配信中。U-NEXTならではの豊富な韓国恋愛リアリティ番組のラインナップをあわせてご覧いただきたい。