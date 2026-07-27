U-NEXTは、韓国の恋愛リアリティ番組『お姉さんは僕の彼女』（全12話）の見放題独占配信を2026年7月29日12時より開始する。

『お姉さんは僕の彼女』は、025年に韓国で放送された、仕事に生きてきた年上女性と、年の差を気にしない年下男性たちが繰り広げる、新感覚の恋愛リアリティ番組。大人なお姉さんたちが年下男性を前に見せる可愛らしい姿や、年下男性が時に見せる男らしさなど、視聴者をもドキドキさせるリアルなロマンスで好評を博した。

MCには、モデルのハン・ヘジン、女優のファンウ・スルヘ、ボーイズグループ2PMのチャン・ウヨン、グローバルに活躍し日本でも話題のボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのスビンを迎え、彼らの恋愛模様を見守っていく。

配信は、7月29日12時より第1話から第6話を見放題で、第7話以降は8月より順次配信予定となっている。

なお、U-NEXTでは、本作のほかにも、韓国恋愛リアリティ番組ブームの火付け役として多くファンを集めているシリーズの最新作『HEART SIGNAL 5』をはじめ、過去のシーズンも見放題で独占配信中。U-NEXTならではの豊富な韓国恋愛リアリティ番組のラインナップをあわせてご覧いただきたい。