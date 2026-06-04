U-NEXTは、韓国の恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛1』を2026年6月5日0時より見放題で独占配信開始する。

『神がかりの恋愛1』は、神占（霊媒師）、四柱推命、タロットなど、それぞれの分野で活躍するMZ世代の男女占い師8人が、自らの相性・恋愛運を占って運命の相手を探すという恋愛リアリティ番組。MCにはシン・ドンヨプ、ユ・インナ、ユ・ソンホ、Gabeeが名を連ね、占い師ならではの運命が交錯する新鮮な恋愛模様を見守る。

出演者は対面する前日、生年月日など異性の四柱推命の情報だけが書かれた「運命の札」を見て、自らの占術をもとに「運命の相手」を事前に選択。顔も職業も知らない状態で「運命の相手」を選び抜く、ドラマチックな幕開けは本作ならではの見どころとなっている。

集まった男女8人は、いずれも洗練された魅力に溢れ、初日はそれぞれが何の占い師なのか秘密にされるルールの中、相手の性格タイプを当てたり、「ルーツ」を通して相手を探り合うなど、占い師ならではの高度な心理戦が繰り広げられる。

さらに初対面時には、全員が揃う中で惹かれる相手に名札を渡す選択の時間が与えられるのだが、女性1人に男性全員の票が集中するという衝撃の展開から始まる。

毎晩「神明堂」で行われる選択の時間で、彼らは自らが導き出した「運命」に従うのか、それとも「心」に従うのか。運命と本能の間で揺れ動く、予測不能な1週間から目が離せなくなる。

なお、U-NEXTでは、『神がかりの恋愛1』のほかにも、韓国恋愛リアリティ番組ブームの火付け役として多くファンを集めているシリーズの最新作『HEART SIGNAL 5』を見放題で独占配信中。また、『神がかりの恋愛』シリーズは今後「シーズン2」の配信も決定している。