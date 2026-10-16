サスペンス・アクション『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』（2026年12月11日公開 配給：サンタバーバラ・ピクチャーズ）場面写真8点が公開となった。









サスペンス・アクション『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』の場面写真8点が公開

『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』は、娘を攫われた元アメリカ特殊部隊の母親が人身売買組織に立ち向かう姿を描くサスペンス・アクション。

主演を務めるのは、ミラ・ジョヴォヴィッチ。『バイオハザード』シリーズで2002年から2016年の『バイオハザード：ザ・ファイナル』まで主人公アリスとして世界を救い続けたミラ。アリス卒業から10年の節目を迎えた2026年、彼女が"新たな戦いの女神"としてスクリーンに帰ってくる。

監督は、シルベスター・スタローン主演の『ランボー ラスト・ブラッド』（019）で凄惨なバイオレンスを描き切ったエイドリアン・グランバーグ。2025年の釜山国際映画祭でのプレミア上映を経て話題を呼び、女性版『96時間』（2008）とも評された過激でかつスタイリッシュなタクティカル・アクションが誕生した。

この度、緊迫感あふれる新場面写真8点が公開となった。新場面写真では、愛娘を奪われたニッキーが、たった一人で巨大な組織を追い詰めていく鬼気迫る姿が切り取られている。危機一髪の状況でも、彼女は身につけた殺しのスキルを駆使し、執念の反撃を繰り広げる。ニッキーの16歳の愛娘クロエを演じるのは、新鋭イザベル・マイヤーズ。さらに、ニッキーの元指揮官であるラヴェル大佐役には、青春スターから渋みを湛えた俳優へと成長した『オッペンハイマー』（2023）のマシュー・モディーン。そして、ニッキーを追うマイケルズ署長役には、『メンフィス・ベル』（1990）でモディーンと共演したD・B・スウィーニーが顔を見せている。

また、本日10月16日より、ムビチケ前売券（オンライン）の販売が始まった。価格は1,700円（一般）。