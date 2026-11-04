『ブリジット・ジョーンズの日記 4Kレストア』の"赤い日記"をモチーフにした特製ノートが当たるSNSキャンペーンを実施

レネー・ゼルウィガー主演のロマンティックコメディ『ブリジット・ジョーンズの日記』の公開25周年を記念して、2026年11月13日より2週間限定で 4Kレストア版が新宿ピカデリーほか全国劇場でリバイバル上映される（配給：ツイン、Filmarks）。この度、本作のシンボルである「赤い日記」をモチーフにした『ブリジット・ジョーンズの日記』特製オリジナルノート（非売品）が当たるSNSキャンペーンがスタートとなった。

『ブリジット・ジョーンズの日記』は、恋に仕事に奮闘する30代女性の等身大の姿をコミカルに描いたロマンティックコメディ。この度、公開25周年を記念して4Kレストア版でリバイバル上映される運びとなった。

本作の脚本には、『ラブ・アクチュアリー』（2003）や『アバウト・タイム 愛おしい時間について』（2013）などの監督・脚本で知られる名手リチャード・カーティスが参加。主演のレネー・ゼルウィガーは今作でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされ、一躍トップスターの仲間入りを果たした。本作はその後、続編として『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』（2004）、『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』（2016）が公開され、2025年4月には最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』が公開されたことでも記憶に新しい人気シリーズとなった。

この度、Filmarksリバイバル限定のオリジナルグッズが当たるSNSプレゼントキャンペーンが開始となった。当選者には、本作のシンボルである「赤い日記」をモチーフにした『ブリジット・ジョーンズの日記』特製オリジナルノート（非売品）がプレゼントされる。

ノートの表紙には、劇中でブリジットが日記のタイトルを書き直すシーンの手書き文字"Diary of Bridget Jones."を忠実に再現。さらに、裏面にはマーク・ダーシーの名セリフ"I like you very much, Just as you are."をあしらっている。A5横罫線仕様のこのノートを抽選で10名にプレゼント。応募に際しては、 Filmarksリバイバル上映の公式Xまたは、Instagramをフォロー。Xでは、対象のキャンペーン投稿をリポスト、Instagramでは、対象のキャンペーン投稿に「いいね！」することで応募できる。なお、Xでは、ハッシュタグ「#ブリジット4K」と期待コメントや作品への想いを添えて引用リポストすると当選確率がアップし、Instagramでは、キャンペーン投稿のコメント欄に、期待コメントや作品への想いを書き込むとこちらも当選確率がアップする。当選者には、応募した公式アカウントからDMが届く。応募期間は、2026年11月11日（水）23：59 まで。

なお、当選の権利は当選者本人のみ有効で、第三者への譲渡、転売、換金はできない。また、当選内容の変更および、賞品発送時の紛失については対応しない（発送先住所は日本国内限定）。当選後の連絡が不通となった場合、応募・当選を無効とする場合があるので。予めご了承いただきたい。