ミラ・ジョヴォヴィッチ主演『ロストランズ 闇を狩る者』のブルーレイ＋DVD セットが9月2日に発売となる。価格は6,160円。

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演『ロストランズ 闇を狩る者』のブルーレイ＋DVD セットが9月2日に発売

『ロストランズ 闇を狩る者』は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の作者、ジョージ・R・R・マーティンの短編小説を7年の歳月をかけて映画化した作品。主演は、ミラ・ジョヴォヴィッチで、監督は、彼女の夫でもあるポール・W・S・アンダーソンが務める。これまでに観たことがない映像体験を目指し、撮影には、最先端のデジタル技術を導入している。ブルーレイ、DVD共通で、以下の特典映像を収録（※日本劇場公開時に配信された映像と同一内容）。

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