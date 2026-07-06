ミラ・ジョヴォヴィッチ主演『ロストランズ　闇を狩る者』のブルーレイ＋DVD セットが9月2日に発売

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演『ロストランズ 闇を狩る者』のブルーレイ＋DVD セットが9月2日に発売となる。価格は6,160円。
『ロストランズ 闇を狩る者』は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の作者、ジョージ・R・R・マーティンの短編小説を7年の歳月をかけて映画化した作品。主演は、ミラ・ジョヴォヴィッチで、監督は、彼女の夫でもあるポール・W・S・アンダーソンが務める。これまでに観たことがない映像体験を目指し、撮影には、最先端のデジタル技術を導入している。ブルーレイ、DVD共通で、以下の特典映像を収録（※日本劇場公開時に配信された映像と同一内容）。
- 映画の核心に迫る4者インタビュー
- ミラ＆デイヴが選ぶ＂最強の武器＂ランキング
- デイヴ・バウティスタ インタビュー映像
- アンダーソン監督流フィルムメイキングの舞台裏
- ミラ＆アンダーソン監督が語る映画『ロストランズ』
- 予告編集
■ストーリー
魔物を狩り、最恐の力を奪え——崩壊した世界で、力こそがすべて。人々の唯一の希望は自由を追い求める魔女グレイ・アリス（ミラ・ジョヴォヴィッチ）の存在だった。愛と権力に飢えた王妃の願いを叶えるため、案内人ボイス（デイヴ・バウティスタ）とともに、魔物が支配する"ロストランズ"へと旅立つアリス。だが、彼女を異端として裁いた教会の総司教と、冷酷無比な処刑人アッシュの追跡が迫る。さらに、辿り着いた絶望の地で、アリスに呪われた運命が牙を剝く―
■出演者（役名：俳優名 声の出演）
グレイ・アリス：ミラ・ジョヴォヴィッチ（本田貴子）
ボイス：デイヴ・バウティスタ（白熊寛嗣）
アッシュ：アーリー・ジョヴァ―（原島 梢）
メランジュ：アマラ・オケレケ（折井あゆみ）
教会の総司教：フレイザー・ジェームズ（村本亨太郎））
■スタッフ
監督・脚本：ポール・W・S・アンダーソン
原作：ジョージ・R・R・マーティン"In The Lost Lands"
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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