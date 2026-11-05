『1977 あの写真の私たち』出演のムーン・リーとエディソン・ソンのコメント動画が到着

2025年の台北金馬映画祭へ公式招待され、最優秀撮影賞、最優秀視覚効果賞、最優秀オリジナル映画歌曲賞にてノミネートをはじめ、パリ台湾映画祭、メルボルン台湾映画祭、台北映画賞、バンクーバー台湾映画祭など台湾国内の数々の映画祭で高く評価された『1977 あの写真の私たち』（2026年11月20日全国公開 配給：キングレコード）に出演しているムーン・リーとエディソン・ソンのコメント動画が到着した。

『1977 あの写真の私たち』は、1977年に起きた「中壢事件」に翻弄された、若者たちの切ない恋模様を描く。プロデューサーとして、Netflixシリーズ『模仿犯』（2023）や、ドラマ『悪との距離』（2018）など、数多くのヒット作を手がけてきたフィル・タンが、フランク・チェンと共に監督を務めた。初監督に挑戦したフィル・タンは「単なる恋愛物語ではありません。困難の中でも自分らしく生き、人生の力を取り戻し、世界と向き合う勇気についての物語です。映像美術や衣装を通してその時代を丁寧に再現し、人々と時代が織り成す深い共鳴を描いています」とコメントを寄せている。

読字障害があり進学を断念したが父親の写真館を手伝いながら自分も写真家になる夢を持つヒロイン・シエンインを演じるのは『夏のレモングラス』（2024）のムーン・リー。韓国から中壢にやってきたテコンドー指導者で、シエンインに大きな影響を与えるジン・ハオシー役には『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』（2024）や日韓合作映画『奨太さんの最後の出張』（2026）で大谷亮平との共演でも話題の韓国のボーイズグループ「B1A4」の元メンバー、ジニョン。BLドラマ『HIStory』（2017）シリーズで注目を集めたエディソン・ソンがシエンインに密かに恋心を抱く幼なじみで大学でギターサークルに所属するホングオを演じる。実力と人気が揃った台湾・韓国の3名の若手スターが、物語と同様に国境を越え奇跡のトリプル主演として、本作に集結した。

この度、本作にてヒロインのシエンイン役のムーン・リーと、幼なじみでシエンインに密かに恋心を抱くエディソン・ソンからそれぞれコメント動画が届いた。動画内でムーン・リーは「物語の進行と共に成長する賢英（シエンイン）を劇場で見守ってください」と訴えかけ、さらに「皆さんの感想をぜひ聞かせてくださいね」と日本のファンに向けてリクエストした。エディソン・ソンは「繊細な感情を真摯に描いた作品」と物語を紹介し、「ぜひ劇場でご覧ください」と締めくくっている。本作は、2026年11月13日よりシネマート新宿にて1週間限定で先行限定上映、2026年 11月20日より新文芸坐、K2、Strangerほか全国公開となる。

また、公式サイトでは各界著名人より寄せられたコメントが公開となっている。こちらもあわせてチェックいただきたい。