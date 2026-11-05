トレジャー・アクション『アフターバーン　世紀末の秘宝』の本編映像が公開

『ワーキングマン』（2025）『ワイルド・スピード』（2001〜）の製作陣が仕掛けるトレジャー・アクション『アフターバーン 世紀末の秘宝』（2026年11月13日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編映像が公開となった。
『アフターバーン 世紀末の秘宝』は、スコット・チットウッドとポール・エンズ原作による、文明崩壊後のヨーロッパを舞台としたグラフィックノベルを映画化した作品。
主演は『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ（2014〜）のデイヴ・バウティスタ。共演にオルガ・キュリレンコ、サミュエル・L・ジャクソンら豪華キャストが集結した。監督は、『ジョン・ウィック』シリーズ（2014〜）を生み出したアクション集団87Eleven出身で、監督デビュー作『デイ・シフト』（2022）がNetflix世界1位を獲得したJ・J・ペリー。スタント界の第一人者として培った経験を生かし、肉弾戦、銃撃戦、チェイスなど迫力満点のアクションをリアルなスタントで映像化。さらに、『ワーキングマン』『ワイルド・スピード』などを手掛けた製作陣も参加。荒廃した未来世界を舞台に繰り広げられる、スリルと興奮に満ちた冒険譚が幕を開ける。
この度公開となった本編映像は、ジェイク（デイヴ・バウティスタ）とクレア（オルガ・キュリレンコ）が大勢の武装した敵に囲まれる絶体絶命のシーンから始まるアドレナリン全開のカーチェイスシーン。逃げ場のない状況で、バイクに乗った追っ手には手榴弾で対応し、敵からの砲撃を利用して追っ手を削っていく神業のような立ち回りを披露するなど、手に汗握る展開が続く。どうにか逃げ切ることができたが、この危険すぎるミッションを依頼してきたオーガスト（サミュエル・L・ジャクソン）に向かって、「モナ・リザを探せなんて言いやがって」とぶちキレる姿が笑いを誘う映像となっている。
■ストーリー
巨大な太陽フレアによって文明が崩壊した世界。かつてのヨーロッパは国家の枠組みを失い、各地で独裁者たちが覇権を争っていた。そんな混沌の時代、"失われたものを必ず見つける男"として名を馳せるトレジャーハンター、ジェイク（デイヴ・バウティスタ）。仕事を引退し平穏な人生を夢見る彼のもとに、イングランドの支配者オーガストから危険な依頼が舞い込む。それは、暴君ヴォルコフ（クリストファー・ヒヴュ）が支配するフランスに潜入し、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画《モナ・リザ》を探し出すことだった。無法者が跋扈する死の領域へ足を踏み入れたジェイクは、やがて《モナ・リザ》に隠された驚くべき秘密に迫っていく――。
■出演者（役名：俳優名）
ジェイク：デイヴ・バウティスタ
ドレア：オルガ・キュリレンコ
ヴォルコフ：クリストファー・ヒヴュ
キング：サミュエル・L・ジャクソン
■スタッフ
監督：J・J・ペリー
脚本：マット・ジョンソン、ニムロッド・アーントル
原作：スコット・チットウッド、ポール・エンズ
撮影：ホセ・ダビド・モンテロ
編集：ルーク・ダンクリー
音楽：ロケ・バニョス
製作：ニール・H・モリッツ、トビー・ジャッフェ、スティーヴ・リチャーズ、クリストファー・ミルバーン
製作総指揮：デイヴ・バウティスタ、ジョナサン・マイスナー、ジョン・フリードバーグ、ローラ・オースティン＝リトル、ピーター・E・ストラウス、セイン・ワトキンス、ウォルター・ジョステン、パトリック・ジョステン
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