トレジャー・アクション『アフターバーン　世紀末の秘宝』の本編映像が公開

『ワーキングマン』（2025）『ワイルド・スピード』（2001〜）の製作陣が仕掛けるトレジャー・アクション『アフターバーン 世紀末の秘宝』（2026年11月13日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編映像が公開となった。

『アフターバーン 世紀末の秘宝』は、スコット・チットウッドとポール・エンズ原作による、文明崩壊後のヨーロッパを舞台としたグラフィックノベルを映画化した作品。

主演は『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ（2014〜）のデイヴ・バウティスタ。共演にオルガ・キュリレンコ、サミュエル・L・ジャクソンら豪華キャストが集結した。監督は、『ジョン・ウィック』シリーズ（2014〜）を生み出したアクション集団87Eleven出身で、監督デビュー作『デイ・シフト』（2022）がNetflix世界1位を獲得したJ・J・ペリー。スタント界の第一人者として培った経験を生かし、肉弾戦、銃撃戦、チェイスなど迫力満点のアクションをリアルなスタントで映像化。さらに、『ワーキングマン』『ワイルド・スピード』などを手掛けた製作陣も参加。荒廃した未来世界を舞台に繰り広げられる、スリルと興奮に満ちた冒険譚が幕を開ける。

この度公開となった本編映像は、ジェイク（デイヴ・バウティスタ）とクレア（オルガ・キュリレンコ）が大勢の武装した敵に囲まれる絶体絶命のシーンから始まるアドレナリン全開のカーチェイスシーン。逃げ場のない状況で、バイクに乗った追っ手には手榴弾で対応し、敵からの砲撃を利用して追っ手を削っていく神業のような立ち回りを披露するなど、手に汗握る展開が続く。どうにか逃げ切ることができたが、この危険すぎるミッションを依頼してきたオーガスト（サミュエル・L・ジャクソン）に向かって、「モナ・リザを探せなんて言いやがって」とぶちキレる姿が笑いを誘う映像となっている。