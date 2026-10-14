韓国の実録サスペンス『1971、ハイジャック事件』のハイジャックの瞬間を映し出す本編シーンが公開

激動の韓国現代史を元に描かれる極限の実録サスペンス『1971、ハイジャック事件』（2026年11月13日公開 配給：ツイン）のハイジャックの瞬間を映し出す本編シーンが公開となった。

『1971、ハイジャック事件』は、1971年、軍事政権下の韓国で起きたハイジャック事件に基づいて描かれる実録サスペンス。1971年、軍事政権下の韓国。何者かにハイジャックされ北へ向かう韓国の旅客機が、軍事境界線に到達するまであとわずか50分。乗客乗員59人の命を懸けた決死の攻防が始まる。

主人公の副操縦士テインを演じるのは、『チェイサー』（2008）『ベルリンファイル』（2013）『1987、ある闘いの真実』（2017）などで主演を務め、韓国映画を牽引してきたスター俳優ハ・ジョンウ。『テロ，ライブ』（2013）『白頭山大噴火』（2019）といったパニック系のエンターテインメントにも数多く出演してきたハ・ジョンウは、「極限サバイバル」のシチュエーションを得意とする実力派でもあり、決してスーパーヒーローではないテインのキャラクターに豊かな人間味を吹き込む。

さらに、時代に翻弄され凶行へ走ったハイジャック犯の青年ヨンデにヨ・ジング、ベテラン機長ギュシクにソン・ドンイル、客室乗務員オクスンにチェ・スビンという韓国を代表する人気実力派俳優が顔を揃え、それぞれの正義と運命が激しく交錯する衝撃の実話を体現する。

本作のメガホンをとったのは『白頭山大噴火』『アシュラ』（2016）などの話題作で助監督を務めてきたキム・ハンソン。『1987、ある闘いの真実』のキム・ギョンチャンが実際の事件を反映させた脚本を得て、豊富な現場経験を生かし、激烈なサスペンスとアクション、登場人物の「選択」というテーマにこだわったドラマを見事に融合し、鮮烈な長編デビュー作を完成させた。

この度、初の悪役に挑んだヨ・ジング演じる青年ヨンデが旅客機をハイジャックする瞬間を捉えた、緊迫の本編シーンが公開となった。手製の爆弾を手にし、乗客に「見えるか？」と見せて回るヨンデ（ヨ・ジング）。乗客からは悲鳴が聞こえる中、「死にたくないなら顔を伏せろ」と威圧。パニックでざわめく乗客たちに「黙りやがれ！」とさらに大声を上げる。そして、副機長テイン（ハ・ジョンウ）に向かって、「この飛行機は、北に越境する」と宣言！ その目は狂気に満ち、乗客は驚きを隠せない。一方、最初の爆発で目を負傷してしまった機長ギュシク（ソン・ドンイル）は、操縦室からその様子を注意深く伺い、無線で「メーデー メーデーHL5212」「ハイジャックされた」と必死に伝えようとするが、犯人ヨンデにみつかってしまう。ヨンデは無線を奪い取り、鬼の形相で踏みつぶす。そして「俺の許可なく無線で話したら‥爆破するぞ」と機長に念を押す。さらにテインにむかって「海岸沿いに北へ行け」と指示。「分かった 北へ向かう」とテインも冷静に頷き、操縦かんの舵を切る――。

ハイジャックというまさに危機的状況での駆け引きを、韓国を代表する演技派俳優ハ・ジョンウ、ソン・ドンイル、そしてヨ・ジングが演じ切る、一瞬たりとも目が離せない緊迫感MAXのハイジャックシーンが展開する。

特に、子役時代から確かな演技力で注目を集め、『ファイ 悪魔に育てられた少年』（2013）、ドラマ『オレンジ・マーマレード』（2015）、『1987、ある闘いの真実』（2017）など映画・ドラマ問わず数々の話題作で、その存在感を放ってきたヨ・ジングにとって、本作のハイジャック犯ヨンデ役はキャリア初の悪役となる。「新しいキャラクターを作り出すという思いで多面的に役作りに取り組み、悩みながら準備した」と語るヨ・ジングは、撮影中もキム・ソンハン監督と話し合いながら、ヨンデのキャラクターが平面的な悪役ではなく、立体的な人物として描かれるように、試行錯誤を行ったという。その狂気の表情の奥に、不遇な境遇による哀しみをも感じさせる圧巻の演技力は必見だ。

現在、ブロマイド付きムビチケ前売り券（オンライン）も販売となっている。ハ・ジョンウ始め、ヨ・ジング、ソン・ドンイル、チェ・スビンの劇中シーンの全8種のブロマイドは、人物が4種から選択可、絵柄は2種ランダムで、大判の2Lサイズ（横178×縦127㎜）。販売価格は1,900円となっている。詳細は販売サイトを参照いただきたい。