デヴィッド・フィンチャー監督、クエンティン・タランティーノ脚本、ブラッド・ピット主演のNetflix映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』がIMAX劇場にて、2026年11月25日から12月10日の期間限定で公開されることが明らかになった。
『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』は、クエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の約8年後を描いたNetflix映画。
タランティーノが執筆した脚本を、『セブン』（1995）『ファイト・クラブ』（1999）のデヴィッド・フィンチャーが監督するという、映画界を代表する二人のコラボレーションが実現。フィンチャーはNetflixとの継続的な協働を続けており、本作は『Mank/マンク』（2020）『ザ・キラー』（2023）に続くNetflix映画監督作となる。ブラッド・ピットはアカデミー賞受賞に輝いた役、クリフ・ブースを再演。今回の舞台は前作の1969年とは異なる1977年のハリウッドで、映画産業の構造変化、テレビ業界の台頭、スポーツスターの映画進出など、当時の文化的背景が物語の随所に反映されている。キャストにはエリザベス・デビッキ、スコット・カーン、カーラ・グギーノ、ヤーヤ・アブドゥル＝マティーンII、ピーター・ウェラーらが名を連ね、70年代ハリウッドの多層的な人間模様を支える。
■ストーリー
舞台は1977年のロサンゼルス。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』から約8年後、クリフ・ブース（ブラッド・ピット）はスタントマンを引退し、映画館のスタッフやバーテンダーとして働きながら、ハリウッドの裏問題を処理する"スタジオ・フィクサー"として暗躍している。ある日、タレントエージェントのカレン・クロスビー（エリザベス・デビッキ）から依頼を受け、人気TVスターのチャーリー・ピーターズ（スコット・カーン）をめぐるトラブルに巻き込まれていく。さらに、チャーリーの妻トニー（カーラ・グギーノ）、元プロフットボール選手で今は映画スターの"ホット・ロッド"ことロデリック・ハリソン（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーンII）、そしてロサンゼルスで暗躍する謎のギャング"ヴェルドゥスコ兄弟"らが入り乱れ、クリフは再び暴力・陰謀・欲望が渦巻くハリウッドの闇へ踏み込んでいく。
■出演者（役名：俳優名）
クリフ・ブース：ブラッド・ピット
カレン・クロスビー：エリザベス・デビッキ
チャーリー・ピーターズ：スコット・カーン
トニー：カーラ・グギーノ
ロデリック・"ホット・ロッド"・ハリソン：ヤーヤ・アブドゥル＝マティーンII
■スタッフ
監督：デヴィッド・フィンチャー
脚本：クエンティン・タランティーノ