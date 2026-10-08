デヴィッド・フィンチャー監督、クエンティン・タランティーノ脚本、ブラッド・ピット主演のNetflix映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』がIMAX劇場にて、2026年11月25日から12月10日の期間限定で公開されることが明らかになった。

『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』は、クエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の約8年後を描いたNetflix映画。

タランティーノが執筆した脚本を、『セブン』（1995）『ファイト・クラブ』（1999）のデヴィッド・フィンチャーが監督するという、映画界を代表する二人のコラボレーションが実現。フィンチャーはNetflixとの継続的な協働を続けており、本作は『Mank/マンク』（2020）『ザ・キラー』（2023）に続くNetflix映画監督作となる。ブラッド・ピットはアカデミー賞受賞に輝いた役、クリフ・ブースを再演。今回の舞台は前作の1969年とは異なる1977年のハリウッドで、映画産業の構造変化、テレビ業界の台頭、スポーツスターの映画進出など、当時の文化的背景が物語の随所に反映されている。キャストにはエリザベス・デビッキ、スコット・カーン、カーラ・グギーノ、ヤーヤ・アブドゥル＝マティーンII、ピーター・ウェラーらが名を連ね、70年代ハリウッドの多層的な人間模様を支える。