『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』の2週間限定上映が決定

クエンティン・タランティーノ監督の『キル・ビル Vol.1』（2003）と『キル・ビル Vol.2』（2004）を、ひとつの物語として再編集した"KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR（原題）"が、邦題『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』（配給：ギャガ）として、2027年1月22日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて2週間限定で全国公開されることが決定した。この発表にあわせ、本ポスタービジュアルとローカライズ版予告編が公開となっている。

『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』は、日本のチャンバラ映画や香港のカンフー映画へのオマージュを詰め込んだアクション映画。

2003年、当初一本の映画として構想されていた『キル・ビル』は、製作・配給会社ミラマックスの意向により、結果的として『Vol.1』『Vol.2』の二部作で公開された。一本の作品として描くことを望んでいたタランティーノにとって、それは苦渋の決断だったという。それが20余年を経て、ついに彼が本来構想していた形の『キル・ビル』が誕生した。

今回の『ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』では、『Vol.1』『Vol.2』を一本の映画として再編集。全編にわたる色調の調整、音楽・音響の変更、使用カットの再構成に加え、更にこれまで一度も公開されていなかったプロダクションI.Gによる新たなアニメーション・シークエンスも追加されているこれは単なる"Vol.1とVol.2の再上映"ではない。ファンにとっては知っているはずの『キル・ビル』に、もう一度、初めて出会う、未修者にとっては、傑作の定義が塗りかえられる。そんな新たな映画体験が待っている。

上映時間は、15分間のインターミッションを含む275分。『Vol.1』113分、『Vol.2』136分、計249分だった2部作からさらに尺を増し、約4時間半に及ぶ一大叙事詩として生まれ変わった。さらに映倫区分も R15+（15歳未満は観覧禁止）からR18＋（18歳未満は観覧禁止）に引き上げ。映画史に残る圧倒的な過激さとバイオレンス描写が話題となったVOL.1&VOL.2を超える過激なアクションシーンが期待される。そんな『キル・ビル』のすべてを一本の映画として浴びる275分は、まさに映画館でしか味わえない規格外の映画体験となる。

日本公開決定にあわせて、本ポスタービジュアルとローカライズ版予告編も公開となった。本ポスターに大きく写し出されるのは、ユマ・サーマン演じる主人公"ザ・ブライド"。その顔の前を真っすぐに横切るのは、伝説の刀匠・服部半蔵（千葉真一）が彼女に授けた日本刀。かつては黄色がテーマカラーだったが新生『キル・ビル』は白と黒を基調。「THE WHOLE BLOODY AFFAIR」の文字だけが鮮烈なブラッド・レッドに染まり、『キル・ビル』ならではのスタイリッシュかつ危険な世界観を際立たせている。

ローカライズ版予告編は本国のトレイラーをそのまま日本用にトレースしたもの。ザ・ブライドの壮絶な復讐の旅をはじめ、ビル（デヴィッド・キャラダイン）、オーレン・イシイ（ルーシー・リュー）、エル・ドライバー（ダリル・ハンナ）、GOGO夕張（栗山千明）ら宿敵たちとの対決が次々と映し出される。さらに、今回新たに追加されたプロダクションI.Gによるアニメーション映像も登場。そして響き渡るのは、あの口笛――バーナード・ハーマンの"Twisted Nerve"。タランティーノ節が炸裂した映像美、緊張感、ユーモア、そして容赦なきバイオレンスが繰り広げられている。

20余年を経て、タランティーノが本来構想した"一本の映画"として生まれ変わった『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』。映画への大いなるリスペクトと日本のポップ・カルチャーへの偏愛が爆発する一大エンターテインメントを、ぜひスクリーンで体感してほしい。