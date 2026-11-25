ジェニファー・ロペス主演、トニー賞を席巻した傑作ミュージカルを映画化した『蜘蛛女のキス』（2026年12月25日先行公開、2027年1月1日全国公開 配給：AMGエンタテインメント）の場面写真12点が公開となった。

『蜘蛛女のキス』は、アルゼンチンの小説家マヌエル・プイグが1976年に発表した同名小説を映画化した作品。1985年にもウィリアム・ハート主演で映画化され、アカデミー賞主演男優賞を受賞。さらに1993年には、ミュージカル『キャバレー』『シカゴ』で知られるジョン・カンダー＆フレッド・エッブの音楽によってブロードウェイ・ミュージカルとして生まれ変わり、世界中の観客を魅了してきた。その不朽の名作が、現代の映画技術と壮麗な映像美によってスクリーンに蘇る。

メガホンを取るのは、第75回アカデミー賞6部門に輝いた『シカゴ』（2002）年の脚本を担当し、『美女と野獣』（2017）『ドリームガールズ』（2006）などで監督を務めたビル・コンドン。

本作で圧倒的な存在感を放つのはジェニファー・ロペス。劇中映画に登場する銀幕の大スター、イングリッド・ルナをはじめ、オーロラ、そして謎めいた蜘蛛女という一人三役を演じ、歌とダンス、そして妖艶な魅力で観客を魅了する。彼女が体現するのは、きらびやかな衣装、華麗なダンス、色彩豊かなセットに彩られた、ハリウッド黄金期のミュージカル映画の世界。現実の過酷さを忘れさせる夢のようなショーの数々が、スクリーンいっぱいに繰り広げられる。共演には、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）『天国の口、終りの楽園。』（2001）のディエゴ・ルナ、そして『セキュリティ・チェック』（2024）のトナティウ。対照的な境遇と価値観を持つ二人の男が、映画への愛を通じて心を通わせていく姿を繊細に演じる。さらに、製作総指揮にはハリウッドを代表する俳優であり、映画製作者としても活躍するマット・デイモンとベン・アフレックが名を連ねる。

この度、場面写真12点が公開となった。公開されたカットでは、モリーナとバレンティンが、過酷な現実の中で少しずつ心を通わせていく姿と、モリーナの語りによって鮮やかに広がる映画の世界が映し出されている。閉ざされた日常のなかで育まれる二人の絆。その一方、物語の世界では一転、ジェニファー・ロペスとトナティウ、ディエゴ・ルナが魅せる、華麗で情熱的なミュージカルシーンが繰り広げられる。きらびやかな舞踏会や幻想的な蜘蛛の世界が、現実を忘れさせるような夢のひとときへと誘う。現実と幻想が交錯し、物語が二人の心を揺さぶるとき、彼らの関係にどのような変化が訪れるのか。愛と希望、そして人と人とのつながりをドラマチックに描き出す本作に期待が高まる。