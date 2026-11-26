A24製作、アリ・アスター製作総指揮のサバイバルスリラー『ユニコーンを轢いた』（2027年1月8日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の本編映像が公開となった。

『ユニコーンを轢いた』は、ドライブ中の親子が"何か"を轢いてしまったことから巻き起こる大惨事を描いたサバイバルスリラー。製作は、世界48か国で初登場No.1を獲得し記録的大ヒットを飛ばした『バックルームズ』（2026）をはじめ、スリラーに定評のある映画スタジオA24。さらに、同じくA24が手掛けた『ミッドサマー』（2019）『エディントンへようこそ』（2025）など、人々にトラウマを植え付け続ける鬼才アリ・アスター監督が製作総指揮を務めている。

メガホンを取ったのは、本作が長編監督・脚本デビューとなる新鋭アレックス・シャーフマン。ニューヨークのメトロポリタン美術館に実在するタペストリーから着想を得て生み出されたこの前代未聞の物語に、『アントマン』シリーズ（2015〜）のポール・ラッド、『X エックス』（2022）やNetflixドラマ『ウェンズデー』シリーズ（2022〜）で脚光を浴び、ホラー・スリラーの新世代ヒロインと称されるジェナ・オルテガ、そして『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）のウィル・ポールター、『ある女流作家の罪と罰』（2018）のリチャード・E・グラント、『ジュラシック・パークⅢ』（ 2001）のティア･レオーニら、若手からベテランまで実力派俳優陣が集結した。

この度本編映像が公開となった。「今 海パンでは良くない気がする」――。そう呟くのは、米国一の製薬会社を経営するレオポルド家の長男シェパード（ウィル・ポールター）。目の前に横たわる、どう見てもユニコーンとしか思えない死体を前に思わず本音が口に出る。だが、事実を素直に受け入れられないエリオット（ポール・ラッド）とレオポルド家の一同は、「馬的な哺乳類」「脊椎動物」「野生の馬が腫瘍で暴走したか」など、なんとかこの伝説上の存在を現実の生き物に置き換えようと、冷静を装い苦し紛れの珍問答を繰り返す。そんな大人たちの必死の推測をよそに、エリオットの娘・リドリー（ジェナ・オルテガ）は「ユニコーンじゃん」とあっさり断言。あまりにも直球な一言に、もはや否定する余地はなくなんとも歯切れの悪い空気が漂う……。

轢いてしまった「何か」はまさかのユニコーンだった。決して口には出せなかった事実が決定的となる、まさに前代未聞の物語の幕開けに相応しい衝撃の場面となっている。果たして、この後に待ち受ける悲劇とは――。