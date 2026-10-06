ブラッド・ピット率いる映画製作会社プランBエンターテインメントが製作する青春映画『オルモと夏のステレオ』（2026年11月20日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の場面写真6点が公開となった。













ブラピ率いるPLAN Bが贈る青春映画『オルモと夏のステレオ』の場面写真6点が公開

『オルモと夏のステレオ』は、14歳の少年オルモと、寝たきりの父に翻弄されるロペス家の"最低で最高な1日"が、ほろ苦いユーモアと温かなまなざしで描かれる。第75回ベルリン国際映画祭パノラマ部門で上映された本作は、「今こそ必要な一本─Deadline」「たった一日の出来事が、永遠に心に刻まれる─ The Moveable Fest」「青春映画の新たな傑作─IndieWire」と批評家たちから絶賛されている。

監督は『ニューオーダー』（2020）でヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞を受賞したミシェル・フランコ。もう一人の監督で、脚本も手がけるのは、メキシコ出身のフェルナンド・エインビッケ。2004年の長編デビュー作『ダック・シーズン』はカンヌ国際映画祭でプレミア上映され、メキシコ最高峰の映画賞アリエル賞で11部門を受賞。3作目の"CLUB SANDWICH"（2013）ではサン・セバスチャン国際映画祭最優秀監督賞を受賞するなど、アメリカのインディペンデント映画界でも高い評価を受けてきた実力派だ。長編監督作としては12年ぶりとなった本作で描くのは、誰もが身に覚えのある思春期のあの頃。背伸びした恋をして、友達と笑い、親に反発し、家族の愛情に触れていく。そして、1979年の空気をたっぷりと閉じ込めた世界観が、どこか懐かしく、まぶしい記憶を呼び起こす。

主人公オルモを演じるのは、オーディションで抜擢されたアイヴァン・ウタパ。オルモが想いを寄せる幼なじみのニーナ、病気で寝たきりの父・ネストル、家族を支える母・セシリア、姉・アナ、親友・ミゲルら、個性豊かな登場人物たちが、ひとつの家族に巻き起こる"最低で最高な1日"を形づくっていく。

作品を彩るのは、レコード、一体型ステレオ、ローラースケート、真っ赤なフォード・マスタング、カウボーイシャツにトニー・ラマのブーツなど、1979年を感じさせるノスタルジックなアイテムの数々。ニューメキシコの乾いた光と土ぼこりがフィルターになったような映像も、本作の大きな魅力のひとつだ。

この度公開された場面写真では、オルモと親友ミゲルが並んで過ごすひとときや、父とステレオを囲む場面、幼なじみのニーナが赤い車を洗う姿、母と姉と並ぶ家族のひとコマなど、オルモを取り巻くさまざまな瞬間を捉えている。さらに、レコードが飾られた部屋で仲間たちと踊るパーティの場面からは、1979年の夏を彩る音楽と青春の空気も感じられる。家族、友情、恋、そして音楽。14歳の少年が過ごすひと夏の時間が、鮮やかな色彩とともに映し出されている。