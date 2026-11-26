『Mr.ノーバディ』（2021）で世界中を沸かせたボブ・オデンカークと、『ジョン・ウィック』シリーズ（2015〜2023）の生みの親である脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ『NORMAL／ノーマル』（2026年12月11日公開 配給：KADOKAWA）の新たなビジュアルが公開となった。これはボブ・オデンカークの周りを熱々の「おでん」が飛び交うというもので、"オデンカーク"と"おでん"をかけた、言ってみれば駄洒落ビジュアルとなっている。もちろん、劇中でオデンカークが"おでん"を食べるといったシーンは一切無い。

『NORMAL／ノーマル』は、アメリカの田舎町＜ミネソタ州ノーマル＞を舞台に、町で起きた銀行強盗をきっかけに、住民たちに急襲された臨時保安官の隠れた戦闘能力が顕在化していく様を描いたバイオレンス・アクション。

主演であり、原案、プロデューサーも務めるのが、『ブレイキング・バッド』（2008〜13／米・AMC）、『ベター・コール・ソウル』（2015〜22／米・AMC）で圧倒的な存在感を放ち、『Mr.ノーバディ』でアクション俳優として新境地を切り開いたボブ・オデンカーク。過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて着任したワケあり臨時保安官・ユリシーズを演じる。また、脚本は、オデンカークとともに原案・プロデューサーも務める『ジョン・ウィック』シリーズのデレク・コルスタッドが担当。初タッグを組んだ『Mr.ノーバディ』では＜冴えない平凡な中年男が、実は最強の凄腕＞という表と裏の顔を持つ男を描いたが、本作では一見真面目で控えめでありながら、隠されていた高い戦闘能力を発揮して襲いかかる町民たちを次々と返り討ちにしていく、新たな痛快おじさんヒーロー映画を誕生させた。中年アクションスターの地位を確立したオデンカークが、前作とはまた一味違う狂気と魅力を放つ。

メガホンを取るのは、『フリー・ファイヤー』（2017）『MEG ザ・モンスターズ2』（2023）などで刺激的なバイオレンスとアクション描写に定評のある鬼才ベン・ウィートリー。共演には、劇中でユリシーズと対立し町を陰で牛耳る町長役で、『バリー』（2018〜23／米・HBO）でエミー賞を受賞をするなど、長年ハリウッドの第一線で活躍するレジェンド俳優ヘンリー・ウィンクラー。ユリシーズが唯一心を許す孤独でタフなバーテンダー役に、世界的大ヒットシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011～19／米・HBO）で強烈なインパクトを残したレナ・ヘディ。さらに、町の巨大な闇を暴く引き金となる銀行強盗犯キースを演じるのが、『レヴェナント: 蘇えりし者』（2016）などで存在感を見せた実力派のブレンダン・フレッチャー。1人の臨時保安官と町ぐるみの狂気が激突する凄絶な死闘が、ハリウッドの豪華キャスト・スタッフ陣によってここに開幕する。

この度、主演ボブ・オデンカークと、日本の冬の大定番料理"おでん"をモチーフにした奇跡のコラボビジュアルが公開となった。燃えさかる町を背景に鋭い眼光を放つユリシーズ（オデンカーク）の周りには、メインビジュアルで描かれた銃に代わり、熱々のおでんの具が。たまご、はんぺん、こんにゃく、大根、ちくわ、もち巾着といった定番具材たちが、湯気を立ち昇らせながら宙を舞う衝撃のビジュアルとなっている。実はオデンカークは本作の撮影2週間前に日本に滞在しており、実際に"おでん"を食べたことをインタビューで明かしているが、作中におでん（料理）を食すなどといったシーンは一切無い。