実写版『ゼルダの伝説』の邦題が決定し、タイトルロゴが公開

2027年4月30日に日米同時公開されるアクションアドベンチャーゲームシリーズ『ゼルダの伝説』の実写映画のタイトルが（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）、そのまま『ゼルダの伝説』となることが決定し（英題："THE LEGEND OF ZELDA"）、この度、タイトルロゴが公開となった。

『ゼルダの伝説』は、1986年発売にされた同タイトルのアクションアドベンチャーゲームシリーズの実写映画版（ライブアクション）。プロデューサーは、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）と『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026）で共同プロデューサーを務めた任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、Arad Productions Inc.の代表であり数々の大ヒット映画をプロデュースしたAvi Arad（アヴィ・アラド）が共同で担当する。

映画の制作は任天堂とArad Productions Inc.が行い、監督は、『メイズ・ランナー』シリーズ（2014〜18）や『猿の惑星/キングダム』（2024）などで知られるWes Ball（ウェス・ボール）が務める。また、映画制作費の50%以上を任天堂が出資し、全世界配給と共同出資をSony Pictures Entertainment Inc.が行う。ゼルダ役には、Bo Bragason（ボー・ブラガソン）が、リンク役は、Benjamin Evan Ainsworth（ベンジャミン・エヴァン・エインズワース）がそれぞれキャスティングされることが明らかになっている。

■出演者（役名：俳優名）

ゼルダ：ボー・ブラガソン

リンク：ベンジャミン・エヴァン・エインズワース



■スタッフ

監督：ウェス・ボール

製作：宮本茂（任天堂）、アヴィ・アラド（Arad Production Inc.）



