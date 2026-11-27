ジュノ・マック監督、音楽坂本龍一/ネイト・コネリーの『風林火山』（2026年12月11日公開 配給：東和ピクチャーズ）に出演しているレオン・カーフェイのインタビューとメイキング映像が公開となった。

『風林火山』は、金城武が7年ぶりに主演するクライムアクション。ディストピアと化したネオン輝く銀世界の香港で、武装集団による大殺戮とビル爆破事件が発生。その事件で、ある富豪が犠牲となったことをきっかけに、麻薬組織と警察の特殊部隊との抗争が勃発する――。2025年のカンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界を熱狂の渦に巻き込んだクライムアクション超大作がついに日本でも公開を迎える。

ブレイクのきっかけとなったウォン・カーウァイ作品のリバイバル上映により、日本でも再び注目を集める金城武が、実に7年ぶりの主演作を務め、心の奥底に野望を秘めたミステリアスな主人公を熱演した。そのほかにも、日本で異例の大旋風を巻き起こした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024）のルイス・クー、『愛人/ラマン』（1992）など香港を代表する俳優であるレオン・カーフェイ、香港のアカデミー賞と称される香港電影金像獎で最優秀主演男優賞の最多ノミネート記録を持つラウ・チンワンら、香港で錚々たる地位を確立する名優たちが集結。

メガホンをとるのは、歌手や俳優として活躍した後、Jホラーの旗手・清水崇監督のプロデュース作『キョンシー』（2013）で映画監督デビューを果たしたジュノ・マック。さらに音楽には坂本龍一が名を連ねる絢爛ぶり。坂本は本作の音楽で第44回香港電影金像獎最優秀オリジナル映画音楽賞を受賞。構想10年、撮影142日間という従来の香港犯罪映画の常識とスケールを打ち破る衝撃の一作が完成した。

この度、香港映画界の重鎮レオン・カーフェイが本作の魅力を語るメイキングとインタビュー映像が公開となった。レオン・カーフェイは、先日、中国映画界の最高賞とされる第39回中国電影金鶏奨で最優秀主演男優賞を受賞し、トニー・レオンに次いで中華圏三大映画賞を制覇した2人目の俳優という輝かしい記録を残したことでも話題となっている。

ジュノ・マック監督による本作を"驚くべき作品"と称賛するカーフェイは、「ジュノ監督と話していると、若者とは思えない。作品全体から見た各場面の解釈はもちろん、登場人物の解釈も非常に深い考察を経ている。熟考のうえでの結論であることが分かるんだ」と、長編監督2作目にして卓越した演出力をみせた監督の手腕に唸る。撮影時のエピソードとして、カーフェイ演じる狄文傑（ディ・マンギッ）の小道具である手帳について言及し、「ちょうど家に何年も前に買ったままで使っていない手帳があった。色も形もイメージどおりだったので小道具として持参した。でも撮影現場にはすでに書き込みをして、資料も挟んだ手帳が用意されていた。それが私のとまったく同じ手帳だったんだ」とチームと“あうんの呼吸”で撮影を敢行できたことを振り返っている。

悪がはびこる香港の街で唯一の正義である狄文傑（ディ・マンギッ）。冷静な男でありながら情に厚く、しかし心には大きな爆弾を抱えている複雑なキャラクターを繊細に演じ切ったレオン・カーフェイの重厚な存在感を堪能していただきたい。