『はじまりのうた』（2013）『シング・ストリート 未来へのうた』（2016）など、音楽を題材とした作品を身上とするジョン・カーニー監督最新作『きみに贈る最強のうた』（2026年12月25日公開 配給；キノフィルムズ）の冒頭映像が公開となった。さらに、オリジナル・サウンドトラックの日本盤CDアルバムと、ジョン・カーニー監督の特集ムックの発売も決定している。

『きみに贈る最強のうた』は『ONCE ダブリンの街角で』（2007）でアカデミー賞歌曲賞を受賞し、『はじまりのうた』『シング・ストリート 未来へのうた』など数々の名作音楽映画を手掛けてきたジョン・カーニー監督による、『シング・ストリート 未来へのうた』以来10年ぶりの劇場公開最新作。ひとつの楽曲をきっかけに人生が大きく動き出すふたりのミュージシャンの物語を、軽やかなユーモアと心を揺さぶるオリジナル楽曲の数々とともに描く。

主人公リックを演じるのは『アントマン』シリーズ（2015〜）のポール・ラッド、世界的ヒットを飛ばす元ボーイズバンドスターのダニー役にはジョナス・ブラザーズのニック・ジョナス。世代もキャリアも異なるふたりの掛け合いと、彼らの歌声で彩られるオリジナル楽曲の数々が、物語を鮮やかに奏でる。夢や成功、家族との関係に向き合いながら、本当に失いたくないものは何かに、そっと気づかせてくれる感動の音楽ドラマだ。

この度、冒頭【3分13秒】を切り取った本編映像が公開となった。映像はリックがウェディング・バンドで往年の名曲を歌うシーンから始まる。クール＆ザ・ギャングの『セレブレーション』から始まり、ブライアン・アダムスの"Summer of '69（邦題：想い出のサマー）"、そして映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985）の主題歌として有名な『パワー・オブ・ラヴ』と、誰もが一度は聴いたことのあるヒットメドレーを演奏し、結婚式会場の盛り上がりは最高潮に。そして、リックはここぞとばかりに、自ら作曲したオリジナル曲"Finishing Line"を歌い出すのだが……。売れっ子俳優ポール・ラッド演じる、売れないミュージシャン・リックの人柄と、ジョン・カーニー監督作ならではの音楽の魅力が凝縮された映像となっている。

あわせて、新たな"バンド風ビジュアル"2種も公開となった。リックがフロントマンを務めるウェディング・バンドのライブ告知フライヤーをイメージしたデザインで、イエローとピンクの2種類。映画の世界観をそのまま切り取ったような、遊び心あふれる仕上がりとなっている。

さらに映画の公開決定にあわせて、オリジナル・サウンドトラックの日本盤アルバムと、ジョン・カーニー監督の魅力を凝縮した特集ムック『ジョン・カーニー：Songs & Stories 音楽で紡ぐ物語たち』の発売も決定した。

オリジナル・サウンドトラック（品番：UICU-1380 価格：3,300円）は劇中の歌唱曲や書き下ろし楽曲など全16曲を収録。日本のみCDアルバム化した作品となり、日本用のオリジナル・ジャケットビジュアル、解説、歌詞対訳付きのアルバムとなっている。ポール・ラッド演じるリックがウェディング・バンドとして披露した『セレブレーション』『想い出のサマー』『回想』など、往年のヒット曲が多数収録され、またニック・ジョナス演じるダニーが披露した『スペキュタクラー』、リックが家族を思って歌った『サテライト』などの映画のために書き下ろしされたオリジナル楽曲の数々は映画のストーリーが反映されており、聴くと鮮明にシーンが蘇るような楽曲となっている。発売元はユニバーサル ミュージックジャパン。12月16日より販売開始となる。

特集ムック『ジョン・カーニー：Songs & Stories 音楽で紡ぐ物語たち』は、10年ぶりの劇場作品となる本作の日本公開を記念し、ジョン・カーニーの監督キャリア約20年の歩みを徹底解剖するファン必携のガイド。『ONCE ダブリンの街角で』（2006）から最新作まで、ビジュアルで振り返る巻頭グラビアに始まり、各作品の音楽解説＆ロケ地紹介、多彩なコラムを掲載。また、劇場用パンフレット未制作の配信作品、Prime Videoの『モダンラブ』（2019〜）とApple TVの『フローラとマックス』（2023）の解説や写真も収録し、最新フィルモグラフィーを網羅した完全保存版となっている。発売は、12月23日午前10時より通販サイト 松竹ストア「Froovie/フルービー」と、12月25日より『きみに贈る最強のうた』上映劇場にて。

『ジョン・カーニー：Songs & Stories 音楽で紡ぐ物語たち』

価格：1,800円

仕様：A5判（14.8×21cm）／並製／68ページ（表紙を含む）／オールカラー

発行：松竹 事業推進部

