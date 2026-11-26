英国の新鋭、ハリー・ライトン監督が放つ長編監督デビュー作『ピリオン』（2026年12月4日公開 配給：トランスフォーマー）のアザーポスター4種と、アレクサンダー・スカルスガルド、ハリー・メリング、ハリー・ライトン監督が映画の魅力や撮影エピソードを語るインタビュー映像が公開となった。

『ピリオン』は、一見過激なBDSMカルチャーを背景にしながら、「誰かに愛されたい」という切実な願いを、ユーモアと優しさに満ちたまなざしで映し出すラブストーリー。タイトルの「ピリオン（Pillion）」は、「バイクの後部座席」 を意味する。

『ハリー・ポッター』シリーズ（1999〜2011）のダドリー役で知られるハリー・メリングと『ノースマン 導かれし復讐者』（2022）『インフィニティ・プール』（2023）などで存在感を放つアレクサンダー・スカルスガルドが初共演を果たし、抜群のケミストリーを見せる。英国の新鋭ハリー・ライトン監督の長編デビュー作で、2025年のカンヌ国際映画祭でプレミア上映されるや、約7分間に及ぶ熱狂的なスタンディングオベーションを巻き起こした。

この度、4種類のアザーポスターが公開となった。4種のポスターは、圧倒的なルックスとカリスマ性を持つバイカーのレイ（アレクサンダー・スカルスガルド）の強くまっすぐなまなざしを大きく捉えたものと、レイが用意したバイクスーツを身に包んだ内気な青年コリン（ハリー・メリング）がレイの後ろをついていくふたりの背中を捉えた2種類が合体した＜コリンの眼差し＞。そして、ふたりが膝の上で重ね合わせた手を大きく捉えたものと、レイの運転するバイクの後部座席に乗るコリンの目元を大きく捉えた2種類が合体した＜レイの眼差し＞となっている。4種類それぞれに異なるキャッチコピーも配置され、対照的なふたりが織りなす、濃密でありながらもロマンチックな関係性が伺えるものに仕上がった。なお、この＜コリンの眼差し＞は東京メトロ銀座線「銀座駅」出口付近（B４出口とB８出口の間の壁面）に、＜レイの眼差し＞は東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」出口付近（B3出口とB4出口の間／伊勢丹側）にいずれも11月30日から12月6日まで特大ポスターとして掲出される予定となっている。

また、アレクサンダー・スカルスガルド、ハリー・メリング、ハリー・ライトン監督が撮影エピソードなどについて語るインタビュー映像も公開となっている。本作のエグゼクティブプロデューサーとなる人物からアダム・マーズ＝ジョーンズによる原作小説"Box Hill"を勧められたライトン監督。すぐに映画化したいと思った一方で、「同時に、恐ろしい挑戦だなと思った」ことを明かし、覚悟を決めるまでに2か月ほど要したという。脚本も自ら執筆したライトン監督だが、脚本執筆にはかなりの紆余曲折があったよう。その中でも、「コリンとレイの関係性だけは、一貫して物語の中心に据え続けるようにした。そして最終的に、原作に立ち返って"ロンドン近郊に住むゲイ・バイカーたちの世界"を描くことにしたんだ」と明かす。

ライトン監督が「ずっと尊敬していたから、まさかアレクサンダーのようなスター俳優が自分の作品に参加してくれることになるなんて、本当に胸が躍ったよ」と明かすアレクサンダー・スカルスガルドは、初めて脚本を読んだ時の感想として「混乱したよ」と言葉にし、ハリー・メリングと顔を合わせて笑う。そして、「信じられないくらい素晴らしい脚本だった。監督がこの題材を腫れ物のようにしていないところもよかった。過激な描写だったり少しタブーに踏み込んだりしているけど、同時に繊細で愛に溢れている」などとその魅力を語る。そして、レイというキャラクターについては「彼をもっと知りたいし、深掘りしたいと思った」と語る。 ライトン監督が「絶対にハリー・メリングに演じてほしいと思っていたんだ。彼がこれまで色んな作品でシーンを見事に引き立てているのを見てきたからね」と語るハリー・メリングは、出演オファーよりも前に原作を読んでいた読者だった。「すぐやりたいと思った。挑戦したいって。この脚本はすべてが用意されている脚本だと思ったんだ。コミカルさも感動的な部分もすべて脚本に描かれている」などと、即答で出演を決めたことを明かす。

本作が初共演となったふたりが初めて会ったのは、ふたりで臨む最初のシーンの撮影開始からわずか48時間前だったという。それは、本作が持つ唯一無比の個性を決定づける、ふたりがレスリングをするシーンだった。スカルスガルドは「リハーサルが必須だった。リハーサルをしたのはそれだけ。でも、お互いを知るにはいい機会だったと思う」と振り返り、「服を脱ぎ捨てて、汚れて、飛び込んだね」と笑いながら語る。

メリングは、スカルスガルドによる感情面での演技についての言葉を受けて、「コリンはいつも自分の判断に迷っているんだと思う。レイは何を考えているか分からないし、自分がやっていることが正しいのかも分からない。彼を満足させられているのかすらもね」と、コリンとして抱え続ける戸惑いを捉えつつ、「（スカルスガルドと）事前にあまり話していなかったことは僕にとっては役に立ったんだ」などと振り返る。

ライトン監督は、第94回アカデミー賞で監督賞を受賞した『パワー・オブ・ザ・ドッグ』（2021）について監督のジェーン・カンピオンが語ったインタビューを引き合いに出し、ベネディクト・カンバーバッチとキルステン・ダンストが最初に一緒にワルツの練習に取り組んだというエピソードを紹介。その上で、「自分が俳優だと考えたときに、初対面の相手と身体を使って何かをするのは楽しそうだなって。身体を使ってお互いを知って」などと語ると、スカルスガルドとメリングは大きくうなずく。

スカルスガルドとライトン監督がそれぞれに語ったレスリングのシーンは、レイとコリンの関係性を描く本作の中で前半のハイライトシーンとも言えるので、ぜひとも期待してほしい。